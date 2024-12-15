أطلقت مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) تقريرها الجديد بعنوان "تقرير السعودية 2024"، والذي يبرز الإنجازات الاستراتيجية للمملكة تحت مظلة رؤية السعودية 2030 والتزامها بالابتكار المستدام.



يركز التقرير على السياسات التحويلية التي تقود مسيرة التنوع الاقتصادي في المملكة، مع تسليط الضوء على التطورات الرئيسية في قطاعات البنية التحتية، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، إلى جانب مشاريع عملاقة مثل نيوم، والقدية، والدرعية، ومشروع البحر الأحمر، والتي تعزز من مكانة المملكة كمركز استثماري إقليمي ودولي. كما يتناول التقرير ريادة المملكة في مجال الطاقة المتجددة.



ويقدم التقرير تحليلاً معمقًا حول جهود السعودية لتعزيز نظامها الصحي من خلال إنشاء تجمعات صحية وطنية بالتعاون مع القطاع الخاص. ويشمل التقرير مقابلات مع معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل، ومعالي الدكتور بندر القناوي مدير عام الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ، لتسليط الضوء على استراتيجيات المملكة في تطوير البنية التحتية الصحية والابتكار الطبي.



كما يسلط التقرير الضوء على تطورات قطاع السياحة، بما في ذلك مشروعات كبرى مثل الدرعية والعلا، والتي أصبحت معالم ثقافية وسياحية رئيسية. ويتضمن التقرير تصريحات لمعالي أحمد الخطيب وزير السياحة، وجيري إنزيريلو الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، حول أهمية هذه المشاريع في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.



ويستعرض التقرير الإصلاحات التنظيمية في القطاع المالي التي تهدف لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يشارك معالي الأستاذ محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية، رؤيته حول هذه الجهود. كما يناقش التقرير دور التحول الرقمي في تحديث القطاع المصرفي من خلال مقابلة مع نادر الكريّع، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض.



ويشدد التقرير على أهمية الشراكات في دعم التحول الاقتصادي للمملكة، وقد تم تطوير هذا التقرير بالتعاون مع عدة جهات حكومية، منها: وزارة السياحة، ووزارة الصحة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع ، وغرفة الرياض. بالإضافة لمشاركة منشآت القطاع الخاص، مثل: بيكر تيلي، ومكتب عياد رضا للمحاماة، وبنك الأول، وعبدال للموارد البشرية، مما يعكس الدور المحوري للتعاون بين القطاعات في تعزيز مكانة المملكة كوجهة اقتصادية عالمية.



وقد صرحت بوسرا كاراكاداغ، مديرة مجموعة أكسفورد للأعمال في السعودية، بقولها: "يعكس هذا التقرير التقدم الاقتصادي الملحوظ الذي حققته المملكة خلال السنوات الأخيرة، حيث تجسد رؤية السعودية 2030 المرونة والقدرة على القيادة على الساحة الدولية."

وأضاف أوليفر كورنوك، رئيس التحرير بالمجموعة بقوله: "تركيز السعودية على الابتكار والتخطيط الاقتصادي طويل المدى يساعد في بناء اقتصاد ديناميكي جاهز للمستقبل، ما يجعلها وجهة جذابة بشكل متزايد للمستثمرين من جميع أنحاء العالم."



"الجدير بالذكر أن "تقرير السعودية 2024" هو نتاج عام كامل من البحث الميداني ويتناول تطورات متعددة تشمل الاقتصاد، المالية، السياحة، البنية التحتية، تقنية المعلومات، والرعاية الصحية. ويمكن الحصول على نسخة مطبوعة أو إلكترونية عبر الرابط: https://oxfordbusinessgroup.com/reports/saudi-arabia/2024-report/main

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