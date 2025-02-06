الإمارات العربية المتحدة - أعلنت ميلرنول (MillerKnoll)، المجموعة العالمية الرائدة في تصميم الأثاث، عن استراتيجيتها الجديدة للاستدامة، وكشفت عن تقريرها السنوي "عالم أفضل 2024" الذي يسلّط الضوء على جهودها في بناء مستقبل أكثر استدامة لموظّفيها، ومجتمعاتها حول العالم، والكوكب الذي نتشاركه جميعاً.

وفي هذا الإطار، صرّحت آندي أوين، رئيسة ميلرنول التنفيذية، قائلةً: "إن التغيّر المناخي هو من أكبر التحديات العالمية وأكثرها إلحاحاً، ونحن في ميلرنول نتخذ خطوات جريئة لإحداث فرق ملموس. حيث يعمل فريقنا إلى جانب شركائنا، ومورّدينا، وعملائنا لتحسين استدامة عملياتنا ومنتجاتنا والمساحات التي نصمّمها. وتُشكّل أهدافنا الجديدة امتداداً نهجنا المستمرّ في حماية البيئة والتزامنا الدائم بالتصميم لخدمة البشرية".

وانطلاقاً من رسالتها في تقديم أفضل المنتجات في العالم بأكثر الطرق استدامة، تركز استراتيجية الاستدامة الجديدة لميلرنول على ثلاثة محاور رئيسية:

الكربون: تصميم منتجات بأقل بصمة كربونية ممكنة، مع الالتزام بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 .

المواد: استخدام مواد مستدامة بنسبة 100 % ، إما حيوية أو معاد تدويرها، بحلول عام 2050 .

، إما حيوية أو معاد تدويرها، بحلول عام 2050 الاستدامة الدائرية: إنتاج قطع أثاث دائمة وعالية الجودة بلا نفايات بحلول عام 2050 .

من جانبه، قال شون مكدول، نائب الرئيس الأول للابتكار والاستدامة في ميلرنول: "نحن نطمح إلى إعادة تعريف أسلوب تصميم الأثاث، وتصنيعه، وتوصيله، وصيانته. إذ تبدأ رحلتنا منذ لحظة ابتكار التصميم وتستمرّ حتى بعد انتهاء دورة حياة المنتج. استراتيجيتنا الجديدة ترسم معالم واضحة للأهداف قصيرة وطويلة الأمد، بما يسهم في إحداث تغيير حقيقي في خفض الكربون، واستخدام المواد المستدامة، وتعزيز الاستدامة الدائرية في كلّ مرحلة من مراحل رحلة المنتج، لتحقيق تأثير دائم".

التزام بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050

تُدرك ميلرنول أن كلّ قرار تتخذه يؤثّر على البيئة، أكان ذلك في اختيار المواد الخام، أو استهلاك الطاقة، أو عمليات النقل التي توصل المنتجات إلى الأسواق. وبناءً على ذلك، وضعت الشركة التزاماً راسخاً لخفض انبعاثات الكربون وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050. ومن خلال الابتكار، والتفاني، والاعتماد على البيانات، تعمل فرقها باستمرار على تحسين عمليات الإنتاج، لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

المبادرات الأساسية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية

المواد المستدامة والكيمياء الآمنة : منح الأولوية لاستخدام المواد الطبيعية، منخفضة الكربون والمعاد تدويرها، مع ضمان أن تكون جميع المنتجات آمنة للبشر والبيئة .

: منح الأولوية لاستخدام المواد الطبيعية، منخفضة الكربون والمعاد تدويرها، مع ضمان أن تكون جميع المنتجات آمنة للبشر والبيئة خفض استهلاك الطاقة وتقليل النفايات: الالتزام باستخدام الطاقة المتجدّدة وتقليل الهدر واستهلاك المياه عبر عمليات التصنيع .

الالتزام باستخدام الطاقة المتجدّدة وتقليل الهدر واستهلاك المياه عبر عمليات التصنيع التعبئة الذكية والخدمات اللوجستية : مواصلة الحدّ من استخدام البلاستيك أحادي الاستعمال، بما في ذلك البوليسترين ومواد التغليف الفقاعية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة مسارات النقل وتحميل الشحنات، مع التحوّل إلى الوقود الحيوي والطاقة الكهربائية في أسطول النقل لتقليل الانبعاثات الناتجة عن عمليات الشحن .

: مواصلة الحدّ من استخدام البلاستيك أحادي الاستعمال، بما في ذلك البوليسترين ومواد التغليف الفقاعية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة مسارات النقل وتحميل الشحنات، مع التحوّل إلى الوقود الحيوي والطاقة الكهربائية في أسطول النقل لتقليل الانبعاثات الناتجة عن عمليات الشحن التعاون مع سلسلة التوريد : العمل بشكل وثيق مع الموردين من الفئتين الأولى والثانية لتقليل النفايات وتعزيز الكفاءة التشغيلية .

: العمل بشكل وثيق مع الموردين من الفئتين الأولى والثانية لتقليل النفايات وتعزيز الكفاءة التشغيلية برنامج الاسترجاع العالمي: إعادة استلام الأثاث المستعمل، وإعادة بيعه أو ترميمه أو تجديده أو إعادة تدويره بطريقة مسؤولة، بغضّ النظر عن حالته .

أهداف قصيرة المدى لقياس التقدّم في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة

لإثبات التزامها بتحقيق نتائج ملموسة، حددت ميلرنول (MillerKnoll) مجموعة من الأهداف قصيرة المدى التي ستسهم في دفع هذه الاستراتيجية قدماً، مع التركيز على الابتكار والاستدامة في كلّ مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج.

التخلّص من المواد الكيميائية الضارّة : وقف استخدام المواد الكيميائية المشبعة بالفلور والبوليفلورو ألكيل ("PFAS") في أميركا الشمالية بحلول السنة المالية 2025 وعلى مستوى العالم بحلول السنة المالية 2027 .

وقف استخدام المواد الكيميائية المشبعة بالفلور والبوليفلورو ألكيل في أميركا الشمالية بحلول السنة المالية 2025 وعلى مستوى العالم بحلول السنة المالية 2027 التحوّل إلى الطاقة المتجدّدة : الاعتماد على الكهرباء المتجدّدة بنسبة 100% بحلول السنة المالية 2026 .

الاعتماد على الكهرباء المتجدّدة بنسبة 100% بحلول السنة المالية 2026 تعزيز كفاءة المواد الخام: تطوير خطط عمل محدّدة لأهمّ خمس مواد خام لزيادة كفاءة استخدامها بحلول السنة المالية 2026 .

تطوير خطط عمل محدّدة لأهمّ خمس مواد خام لزيادة كفاءة استخدامها بحلول السنة المالية 2026 تقليل البصمة الكربونية في الخدمات اللوجستية : وضع خطط قياس انبعاثات الكربون من عمليات النقل وتحديد أهداف لخفضها بحلول السنة المالية 2026 .

وضع خطط قياس انبعاثات الكربون من عمليات النقل وتحديد أهداف لخفضها بحلول السنة المالية 2026 تقليل نفايات الأثاث : رفع معدّل إعادة تدوير الأثاث وتحويله عن مكبّات النفايات إلى 10 ملايين رطل (حوالي 4.5 مليون كجم) بحلول السنة المالية 2027 .

رفع معدّل إعادة تدوير الأثاث وتحويله عن مكبّات النفايات إلى ملايين رطل (حوالي 4.5 مليون كجم) بحلول السنة المالية 2027 خفض انبعاثات المورّدين : تحديد مستويات انبعاثات الكربون لأكبر 25 مورّداً ووضع أهداف لخفضها بحلول السنة المالية 2027 .

تحديد مستويات انبعاثات الكربون لأكبر 25 مورّداً ووضع أهداف لخفضها بحلول السنة المالية 2027 نشر بيانات البصمة الكربونية : الإفصاح عن البصمة الكربونية لأهمّ 100 منتج سنوياً، بالإضافة إلى المنتجات الجديدة، بحلول السنة المالية 2028 .

الإفصاح عن البصمة الكربونية لأهمّ 100 منتج سنوياً، بالإضافة إلى المنتجات الجديدة، بحلول السنة المالية 2028 تقليل البصمة الكربونية للمنتجات : تحقيق انخفاض بنسبة 25% في البصمة الكربونية لأهم 100 منتج بحلول السنة المالية 2030 .

تحقيق انخفاض بنسبة 25% في البصمة الكربونية لأهم 100 منتج بحلول السنة المالية 2030 تعزيز استخدام المواد المعاد تدويرها : تجاوز نسبة 75% من المحتوى المعاد تدويره في أفضل 100 نسيج بحلول السنة المالية 2030 .

تجاوز نسبة من المحتوى المعاد تدويره في أفضل 100 نسيج بحلول السنة المالية 2030 ضمان الاستدامة الأخلاقية للمواد الطبيعية : تحقيق نسبة 90% من المواد الطبيعية المستمدّة بشكل مستدام والمصادر الأخلاقية بحلول السنة المالية 2030 .

تحقيق نسبة من المواد الطبيعية المستمدّة بشكل مستدام والمصادر الأخلاقية بحلول السنة المالية 2030 التخلّص من النفايات الصناعية : تحقيق نسبة صفر نفايات في أهم خمس مواقع تصنيع بحلول السنة المالية 2030 .

: تحقيق نسبة صفر نفايات في أهم خمس مواقع تصنيع بحلول السنة المالية 2030 إلغاء البلاستيك أحاديّ الاستخدام: التخلص تماماً من التعبئة البلاستيكية أحادية الاستخدام في مواقع التصنيع التابعة لـميلرنول (MillerKnoll) بحلول السنة المالية 2030 .

حول تقرير "عالم أفضل 2024"

يرصد تقرير "عالم أفضل 2024" أداء ميلرنول (MillerKnoll)في السنوات المالية 2022 و2023 و2024 في ما يتعلق بالمبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ومن بين أبرز إنجازات الاستدامة الواردة في التقرير:

خفض استهلاك الطاقة: يتم توليد حوالي 75% من الكهرباء المستخدمة حالياً من مصادر متجدّدة .

يتم توليد حوالي من الكهرباء المستخدمة حالياً من مصادر متجدّدة تقليل النفايات : خفض إجمالي النفايات في منشآت ميلرنول (MillerKnoll) العالمية بنسبة 50% منذ السنة المالية 2022 .

خفض إجمالي النفايات في منشآت ميلرنول العالمية بنسبة منذ السنة المالية 2022 تحسين التغليف : تقليل استخدام التعبئة البلاستيكية أحادية الاستخدام، بما في ذلك البوليسترين ومواد التغليف الفقاعية، بنسبة 52% منذ عام 2020 .

تقليل استخدام التعبئة البلاستيكية أحادية الاستخدام، بما في ذلك البوليسترين ومواد التغليف الفقاعية، بنسبة منذ عام 2020 استخدام مواد مستدامة: اعتماد مواد مبتكرة مثل الأقمشة المصنوعة من الخيزران، وأعشاب البحر، ورغوة متوازنة الكتلة الحيوية .

لمعرفة المزيد حول التزام ميلرنول (MillerKnoll)بالاستدامة وأهدافها الجديدة، وللاطّلاع على التقرير الكامل "عالم أفضل"، تفضّلوا بزيارة موقعنا:

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حول ميلرنول MillerKnoll

ميلرنول MillerKnoll هي مجموعة من العلامات التجارية الحيوية التي تجتمع تحت مظلة واحدة لتصميم المساحات التي نعيش فيها، وتقديم حلول مبتكرة تلبّي احتياجات المستقبل. تضم ّمحفظة ميلرنول MillerKnoll مجموعة من الأسماء الرائدة في عالم التصميم، بما في ذلك هيرمان ميلرHerman Miller، نول Knoll، كولبروك بوسون سوندرز Colebrook Bosson Saunders، دايتسوايزر DatesWeiser، ديزاين ويذين ريتش Design Within Reach، إيدلمان Edelman، جيغر Geiger، هاي HAY، هولي هنت HOLLY HUNT، نول تيكستايلز Knoll Textiles، مهارام Maharam، موتو Muuto، نوت وَن NaughtOne وسبيني بيك | فيلزفيلت Spinneybeck | FilzFelt. وبفضل نهجها المميّز، تُعيد ميلرنول MillerKnoll تعريف الحداثة في القرن الحادي والعشرين، حيث تلتزم ببناء مستقبل أكثر استدامة وإنصافاً، يجمع بين الجمال والابتكار لصالح الجميع.

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