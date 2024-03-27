تنصح الخدمات المصرفية الخاصة العالمية لدى HSBC العملاء من الأثرياء وأصحاب الثروات العالية بالتفكير في تحمّل المزيد من المخاطر وتوظيف أموالهم وتشغيلها والاستفادة من أوضاع بيئة الاستثمار التي أصبحت أكثر جاذبية.

ويظهر تقرير التوقعات الاستثمارية للخدمات المصرفية الخاصة العالمية من HSBC للربع الثاني من عام 2024، والذي يحمل عنوان "أرض خصبة لتحقيق العوائد الاستثمارية"، أنه مع تحول النقاش الدائر في الولايات المتحدة بعيداً عن مخاطر الركود الاقتصادي المتجهة نحو الانخفاض التدريجي، أو احتمالية عدم انخفاضها، فإنه لا يتوفر لدينا أي أموال نقدية لتخصيصها للاستثمار في أصولنا التكتيكية وذلك بسبب زيادة حجم استثماراتنا في كل من الأسهم والسندات العالمية بشكل كبير جداً.

كما تظهر التوقعات أيضاً أن هناك العديد من الفرص لتوظيف الأموال النقدية، على الرغم من أننا لا نزال انتقائيين ونواصل التركيز على الأسهم والسندات عالية الجودة بدلاً من التقييمات منخفضة القيمة. وتتمثل أولوياتنا الاستثمارية الأربع فيما يلي:

• تمديد مدة السندات: مع اقترابنا من أول خفض لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي نتوقع حدوثه في يونيو، فإننا نوصي بتثبيت العوائد المشجعة للسندات وتمديد مدة الاستثمار فيها.

• اتساع نطاق التعرض للأسهم الأمريكية: بقي الاقتصاد الأمريكي يفوق التوقعات لمدة 15 شهراً ولا يزال مستمراً في تحقيق مفاجأة في الاتجاه الصعودي، ونتوقع أن يتسع نطاق ارتفاع الأسهم الأمريكية ليتجاوز أسهم التكنولوجيا ليشمل شركات في قطاعات إضافية.

• التحوط من مخاطر الأسواق المتقلبة: من المحتم أن تستمر التقلبات في عالمنا المعقد، ولذلك نوصي بالبدائل والاستراتيجيات الاستثمارية متعددة الأصول لتوسيع الفرص المتاحة مع تحقيق التنويع الاستثماري المناسب.

• تنويع التعرض للأسهم الآسيوية: نواصل في آسيا، التنويع النشاط الاستثماري بشكل فاعل بينما ننتظر الإعلان عن إجراءات التحفيز المالية في الصين لتترجم إلى تحقيق معدلات نمو أقوى، ولذلك نتطلع إلى الاستثمار في الهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية واليابان للحصول على عوائد أفضل.

وقال ويليم سيلز، الرئيس التنفيذي العالمي للاستثمار في الخدمات المصرفية الخاصة والثروات العالمية لدى HSBC: "نعتقد أن أولوياتنا الاستثمارية تجد التوازن الصحيح بين استغلال الفرص مع التركيز على الجودة والحد من التعرض للمناطق التي يتم فيها تقييم المخاطر بشكل خاطئ. وبالطبع، لا تزال المخاطر مستمرةً في عالمنا المعقد، ولكن كما رأينا، فإن الأسواق تبدو مرتاحةً لتحمل حالة عدم اليقين في خطواتها طالما أن الأرباح وأساسيات الأسعار لا تزال تبدو بناءة وإيجابية.

وقال جورجيوس ليونتاريس، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار للخدمات المصرفية الخاصة والثروات العالمية في سويسرا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى HSBC: "تواصل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تقديم فرص استثمارية قوية، مدعومة بمحركات النمو على المدى الطويل بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والتركيبة السكانية المواتية وبرامج البنية التحتية الطموحة التي تدعم القطاعات غير النفطية."

حول خدمات HSBC المصرفية الخاصة العالمية

تعمل خدمات HSBC المصرفية الخاصة العالمية على مساعدة العملاء في إدارة ثرواتهم وتنميتها والحفاظ عليها للأجيال القادمة. كما تساعد شبكتها من الخبراء العالميين العملاء على الوصول إلى فرص الاستثمار في جميع أنحاء العالم، والتخطيط للمستقبل من خلال التخطيط للثروة وانتقالها للأجيال القادمة، وإدارة محافظهم الاستثمارية من خلال توفير الحلول المصرفية والاستثمارية المخصصة لتلبية احتياجاتهم، وتوفير الدعم المناسب لأنشطتهم الخيرية.

حول HSBC القابضة بي ال سي

تقوم HSBC القابضة بي إل سي، وهي الشركة الأم لمجموعة HSBC ومقرها في لندن، بتقديم خدماتها إلى العملاء في جميع أنحاء العالم في 62 بلداً ومنطقة. وقد بلغت موجوداتها 3,039 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023، وتعتبر مجموعة HSBC واحدة من أكبر مؤسسات الخدمات المصرفية والمالية في العالم.

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