يسجل سوق المكاتب التجارية في دبي ارتفاعات جديدة، ويعزى ذلك إلى الطلب غير المسبوق الذي يدفع معدلات الإشغال ونمو الإيجارات عبر مناطق الأعمال الرئيسية، كما ورد في تقرير سوق المكاتب في دبي للربع الثالث 2024 الصادر عن شركة سَفِلز. وبفضل الارتفاع الكبير في تسجيل الشركات الجديدة وأنشطة التوسع من قبل الشركات القائمة، بما في ذلك تلك الموجودة في قطاعي التمويل والتكنولوجيا، أصبح المشهد العقاري في المدينة أكثر تنافسية من أي وقت مضى، ما يرسخ مكانة دبي كوجهة أعمال عالمية رائدة.

وفقاً للتقرير، تم تسجيل أكثر من 24,000 شركة جديدة في النصف الأول 2024، أي بنمو قدره 5% على أساس سنوي. ويؤكد هذا الارتفاع مدى الزخم الاقتصادي القوي الذي تدعمه أجندة دبي الاقتصادية (D33)، كما يسلّط الضوء على سمعة الإمارة باعتبارها أحد مراكز التجارة الدولية والابتكار. وتتمتع مناطق الأعمال الرئيسية، مثل مركز دبي المالي العالمي وداون تاون دبي والخليج التجاري الآن بمعدلات إشغال تتراوح بين 95% و97% على التوالي، حيث يمثل ذلك انعكاساً للطلب القوي على مساحات المكاتب عالية الجودة.

وارتفع متوسط ​​قيم الإيجار من الدرجة الأولى بنسبة 25% على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار مواقع محددة، مثل الخليج التجاري وداون تاون دبي بنسبة 44% و36% على التوالي. واستحوذت العقارات المتميزة في مركز دبي المالي العالمي على مكانة الصدارة في السوق، حيث سجلت زيادات في الإيجارات تصل إلى 25%، في حين يتوقع أن تضيف مشاريع جديدة، مثل DIFC Square وبرج إيمرسيف أكثر من 10 ملايين قدم مربع من مساحات المكاتب المتميزة في العام 2028.

وقال توبي هول، رئيس الوكالة التجارية في سَفِلز الشرق الأوسط: "يؤكد نمو سوق المكاتب في دبي على جاذبيتها كمركز أعمال عالمي، ويدعمها في ذلك سهولة الإجراءات والبيئة الضريبية المواتية والموقع الاستراتيجي. وتعمل الشركات على تأسيس أو توسيع وجودها هنا، إدراكاً منها لقيمة مساحات المكاتب عالية الجودة التي تدعم استقطاب المواهب، وتساعد على تعزيز النمو. ويشير هذا الطلب إلى المزيد من التطور المتوقع للسوق في السنوات القادمة".

من جانبها، قالت باولا والش، مديرة خدمات المعاملات في سَفِلز الشرق الأوسط: "إن الزيادات غير المسبوقة في الإيجارات ومعدلات الإشغال المرتفعة تثبت مكانة دبي كوجهة رائدة للتوسع التجاري العالمي. إننا نشهد اهتماماً قوياً من الشركات الدولية، وخاصة في مجال التمويل والتكنولوجيا، لاسيما وأن الشركات العاملة في هذين المجالين تعطي الأولوية لمساحات المكاتب المرنة لتلبية أهداف النمو الطموحة والتوافق مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة دبي".

بالإضافة إلى ذلك، أدى صعود نماذج العمل الهجين إلى زيادة الطلب على مساحات العمل المرنة، حيث تختار الشركات التصميمات المفتوحة، وحلول العمل المشترك مثل تلك المتاحة في عدد من المباني، مثل Executive Centre وCloud Spaces . وتستقطب هذه المساحات الجذابة بشكل خاص الشركات الناشئة والشركات الوافدة الجديدة التي تبحث عن عقود إيجار مرنة وظروف تشغيلية سريعة.

ويتركز الطلب على مساحات المكاتب في المناطق التي توفر مرافق متميزة، ومع ذلك تشهد الخيارات الأخرى ذات الأسعار المعقولة زيادات كبيرة أيضاً في الإيجار، كما هي حال حديقة دبي للعلوم ومجمع دبي للاستثمار، والتي سجلت ارتفاعاً بنسبة 37% على أساس سنوي. وتبرز مدينة إكسبو كخيار تنافسي، حيث تقدم مرافق عالية الجودة مع روابط نقل قوية بسعر أقل من المناطق التجارية المركزية.

ويتوقع التقرير أن يستمر هذا الطلب على مدار العام، خاصة مع قيام المزيد من الشركات بتأسيس أعمالها في دبي، للاستفادة من موقعها الاستراتيجي، وبيئة الأعمال الداعمة والبنية التحتية عالية الجودة.

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