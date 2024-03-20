أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يعكس سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، رؤية دولة الإمارات والطموح الذي يقود المشهد الاقتصادي للدولة والمنطقة الأوسع. وقدم استطلاع للرأي تم إجراؤه حديثًا بين أعضاء مجتمع الأعمال في سوق أبوظبي العالمي، رؤية للتوقعات الواعدة لسوق أبوظبي العالمي في عام 2024.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى قوة مسار نمو العديد من قطاعات السوق، ومن بينها قطاع إدارة الأصول الذي حاز على الحصة الأعلى من التصويت، حيث أعرب 18,56% من المشاركين عن إمكانات النمو الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع، وتلاه كل من قطاع التكنولوجيا المالية بنسبة 17,08%، وقطاعات الأصول الرقمية والبلوك تشين وتقنية السجلات الموزعة للمؤسسات بنسبة 16,83% وذلك بحسب إفادات المشاركين في الاستطلاع.

وتحظى هذه القطاعات بمساندة قوية، ناتجة عن الاهتمام المتزايد بالتمويل المستدام والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، والتي من المتوقع أن تشهد نموًا كبيرًا.

ومن المتوقع أيضًا أن تواصل شركات الخدمات المتخصصة اتجاهها التصاعدي، لتستكمل بذلك القطاعات التي تستعد للتوسع ضمن المشهد المالي النشط للمركز المالي الدولي.

سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي رائد سلّطت نتائج الاستطلاع الضوء على السمات الفريدة التي عززت جاذبية سوق أبوظبي العالمي كمركز ر للأعمال، حيث أشار 21,35% من المشاركين إلى قوة البيئة التنظيمية، باعتبارها حجر الأساس الذي يعزز الميزة التنافسية لسوق أبوظبي العالمي. كما تحدث 19,66% من المشاركين في الاستطلاع عن أهمية الموقع الاستراتيجي للسوق، بما يؤكد على دور سوق أبوظبي العالمي كبوابة استراتيجية تتيح الاستفادة من قدرات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والمنطقة الأوسع.

كما تمت الإشارة إلى فرص التواصل المتعددة بنسبة (17,04%)، ونوعية الحياة الاستثنائية (14,98%)، والتنوع المجتمعي (14,04%)، باعتبارها نقاط قوة رئيسية تسهم في تعزيز مكانة سوق أبوظبي العالمي كوجهة جذّابة للأعمال ، بالإضافة إلى توافر الكوادر المحترفة، وهو ما أقره 11,24% من المشاركين، ويؤكد على قدرة السوق لاجتذاب وتعزيز الكوادر المهنية.

الارتفاع المتوقع لمعدلات التوظيف في سوق أبوظبي العالمي

تتوقع 70,81% من الشركات بحسب الاستطلاع، زيادة أعداد القوى العاملة لديها في سوق أبوظبي العالمي خلال العام 2024، في حين تتوقع 29,93% من الشركات زيادات كبيرة، فيما تخطط 40,88% منها لتسجيل معدلات نمو معتدلة في التوظيف. ويؤكد هذا التفاؤل الجماعي على قوة وحيوية اقتصاد أبوظبي والثقة التي يتمتع بها في أوساط مجتمع الأعمال في المركز المالي الدولي .

ثقة مجتمع الأعمال في سوق أبوظبي العالمي

تتعزز الثقة في سوق أبوظبي العالمي من خلال استعداد مجتمع الأعمال لتشجيع المزيد من الشركات على الانضمام إلى السوق، حيث أعرب 97,08% من قادة الأعمال عن إيجابيتهم نحو التوصية بسوق أبوظبي العالمي. من بينهم، 71.53% اختاروا "من المحتمل جدًا" و25,55% اختاروا "من المحتمل" أن يوصوا به.

وتعكس هذه الأغلبية الكبيرة مدى الثقة القوية التي يحظى بها الإطار التنظيمي ذات المستوى العالمي المعمول به في السوق ، فضلًا عن بنيته التحتية المتقدمة، وما يقدم من فرص أعمال استثنائية لمجتمع الأعمال العالمي.

ويعد هذا انعكاسًا واضحًا للنهج الشامل الذي يتبعه سوق أبوظبي العالمي لتعزيز بيئة أعماله الداعمة والمبتكرة والمزدهرة، والذي يلقى صدى واضحًا لدى مجتمع الأعمال العالمي، ويرسخ مكانته كمركز دولي رائد للنشاط الاقتصادي في المستقبل.

أبوظبي مدينة آمنة تدعم الاستقرار وتتسم بجودة الحياة

تحدث 78,84% من المشاركين في الاستطلاع بإيجابية عن مستويات المعيشة في أبوظبي، ويسلط ذلك الضوء على قدرة المدينة لتقديم نوعية حياة متميزة مدعومة ببنية تحتية متفوقة وتكاليف معيشة معقولة ومرافق مجتمعية فاخرة.

وذلك، بالإضافة إلى الإنجاز الذي حققته أبوظبي بحصولها على لقب المدينة الأكثر أمانًا في العالم للعام الثامن على التوالي، ما يؤكد تفوقها في ضمان أمن ورفاهية سكانها، ويجعلها وجهة أكثر جاذبية لكل من المواطنين والوافدين.

#بياناتشركات

-انتهى-