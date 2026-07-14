الكويت، أعلن المركز المالي الكويتي "المركز" عن إصدار تقرير الاستدامة الخامس بعنوان "إرث تعززه الثقة، ومستقبل تبنيه المسؤولية"، والذي يغطي الفترة الممتدة من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2025. وقد أُعد التقرير وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ويستعرض أداء الشركة في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، ويؤكد التزامها المستمر بالشفافية والمساءلة وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

ويتوافق التقرير مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، ورؤية الكويت الجديدة 2035، ومتطلبات الإفصاح الخاصة بالاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في بورصة الكويت، بما يعكس إيمان "المركز" بأن ممارسات الأعمال المستدامة تشكل ركيزة أساسية لتحقيق النمو طويل الأجل وتعزيز المرونة المؤسسية.

تعزيز الشفافية وخلق القيمة المستدامة

يمثل إعداد تقارير الاستدامة التزاماً مدروساً بالشفافية وخلق القيمة طويلة الأمد. وبصفته إحدى المؤسسات الرائدة في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يدرك "المركز" أن دوره في بيئة القطاع المالي يحمل مسؤولية تتجاوز تحقيق العوائد الاستثمارية. ومن خلال دمج مبادئ الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في عملياته وأطر الحوكمة ومبادراته المجتمعية، يسعى "المركز" إلى تقديم قيمة مستدامة وشاملة تتماشى مع أولويات دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

ترسيخ الاستدامة في الاستراتيجية والأداء طويل الأمد

وفي تعليقها على إصدار التقرير، قالت سندس سعد، نائب رئيس أول، ومدير إدارة الاتصال المؤسسي في "المركز":"يعكس إصدار تقرير الاستدامة الخامس التقدم المتواصل الذي يحققه "المركز" في دمج مبادئ الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية عبر مختلف أنشطة أعماله وإطار الحوكمة وجهود التواصل مع الأطراف ذات الصلة. فقد أصبحت الاستدامة جزءاً أصيلاً من منهجيتنا في إدارة المخاطر، واستكشاف الفرص، وخلق القيمة طويلة الأجل. ومع احتفالنا بمرور 50 عاماً على تأسيس الشركة في عام 2024، واصلنا التركيز على تعزيز مبادئ الحوكمة، ودعم ممارسات الاستثمار المسؤول، وتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على عملائنا ومساهمينا وموظفينا والمجتمع ككل. ويؤكد أداؤنا خلال فترة التقرير أن الحوكمة الرشيدة والتنفيذ المنضبط والممارسات المستدامة تشكل عناصر متكاملة للنجاح. وسنواصل التزامنا بتعزيز أولوياتنا في مجالات الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لدولة الكويت ودعم قطاع مالي أكثر مرونة واستدامة."

إحداث أثر ملموس من خلال إشراك الأطراف ذات الصلة

وأضافت: "في "المركز"، تمتد الاستدامة إلى ما هو أبعد من التقارير والإفصاحات، لتشمل الطريقة التي نتفاعل بها مع موظفينا وعملائنا وشركائنا والمجتمعات التي نخدمها. وخلال فترة التقرير، واصلنا الاستثمار في تنمية قدرات الشباب وتعزيز الثقافة المالية ودعم رفاه الموظفين والتحول الرقمي وبناء شراكات مجتمعية استراتيجية تحقق أثراً ملموساً ومستداماً. ويعكس هذا التقرير التزامنا بالشفافية والتواصل الفعّال مع الأطراف ذات الصلة. كما يسلط الضوء على المبادرات التي تدعم رؤيتنا للنمو المسؤول وخلق القيمة طويلة الأجل."

تعزيز التميز عبر الحوكمة والمساءلة

على صعيد الحوكمة، يسلط التقرير الضوء على التقدم المستمر في ممارسات الحوكمة والأعمال المسؤولة. وخلال فترة التقرير، حصد "المركز" 15 جائزة إقليمية ودولية في مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والاستثمار العقاري والخدمات الاستشارية والابتكار الرقمي. كما حافظت الشركة على ثقافة امتثال قوية، محققة نسبة إنجاز بلغت 100% في برامج التدريب المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وخصوصية البيانات، مع عدم تسجيل أي حالات اختراق لبيانات العملاء طوال فترة التقرير. كما ظل دعم التنمية الاقتصادية المحلية أولوية رئيسية، حيث بلغت نسبة الإنفاق على الموردين المحليين 87.74% في عام 2024، وارتفعت إلى 89.65% في عام 2025.

الاستثمار في الكفاءات وتنمية المواهب ورفاه الموظفين

وعلى الصعيد الاجتماعي، واصل "المركز" الاستثمار في رأس المال البشري والمساهمة في تنمية الكفاءات الوطنية. وارتفعت نسبة التكويت من 51.33% في عام 2024 إلى 52.25% في عام 2025، فيما حافظت نسبة تمثيل المرأة في القوى العاملة على استقرارها عند نحو 33.5% خلال الفترة المشمولة بالتقرير. كما قدمت الشركة 7,816 ساعة تدريبية لموظفيها خلال عامي 2024 و2025، وأجرت مراجعات للأداء والتطوير المهني لغالبية الموظفين. وحافظ "المركز" على نسبة احتفاظ بلغت 100% بالموظفين بعد إجازة الوالدية في كلا العامين، كما لم يسجل أي إصابات أو وفيات مرتبطة بالعمل طوال فترة التقرير. ومن خلال برنامج "المركز" لتطوير الخريجين، واصلت الشركة دعم الشباب في اكتساب الخبرات العملية والاستعداد لمسارات مهنية ناجحة في القطاع المالي.

تعزيز الأداء البيئي عبر الكفاءة التشغيلية

على الصعيد البيئي، واصل "المركز" تنفيذ مبادرات تهدف إلى تقليل الأثر البيئي لعملياته التشغيلية وتحسين كفاءة استخدام الموارد. وانخفض استهلاك الورق بنسبة 20% بين عامي 2024 و2025، بما يعكس استمرار الشركة في التحول نحو العمليات الرقمية وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية. ومن أبرز الإنجازات خلال فترة التقرير حصول برج الندى، أحد أصول محفظة صندوق المركز العقاري، على شهادة LEED v4.1 الذهبية، ليصبح أول عقار ضمن محفظة "المركز" العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصل على هذه الشهادة. كما يستعرض التقرير أداء الشركة في مجال انبعاثات الغازات الدفيئة وجهودها المستمرة لتعزيز إدارة البيانات البيئية وتحديد فرص إضافية للحد من الانبعاثات.

تحقيق نمو مستدام وقيمة اقتصادية طويلة الأجل

شهدت فترة التقرير أيضاً أداءً مالياً إيجابياً، حيث ارتفعت الإيرادات من 20.3 مليون دينار كويتي في عام 2024 إلى 28.6 مليون دينار كويتي في عام 2025، مسجلة نمواً تجاوز 40%. كما ارتفعت القيمة الاقتصادية المحققة والموزعة بشكل ملحوظ خلال الفترة نفسها، بما يعكس قدرة الشركة على خلق قيمة مستدامة للأطراف ذات الصلة مع الحفاظ على نمو منضبط ومستدام.

إحداث أثر مجتمعي مستدام من خلال الشراكات الاستراتيجية

شملت جهود "المركز" في خدمة المجتمع خلال فترة التقرير مجالات بناء قدرات الشباب، وتعزيز الثقافة المالية، والدعم الإنساني، وتمكين المرأة. وأسهمت الشراكات والتبرعات في دعم عدد من المؤسسات المحلية والدولية، منها لوياك، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، والجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفيات، ومركز سرطان الأطفال في لبنان، والجمعية الكويتية للمعاقين، وغيرها.

بناء قيمة مستدامة للأجيال القادمة

على مدى أكثر من خمسين عاماً، حافظ "المركز" على مكانته كإحدى المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، ولا يزال ملتزماً بدمج اعتبارات الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في استراتيجيته وعملياته، بما يدعم أولويات التنمية الوطنية لدولة الكويت ويحقق قيمة طويلة الأمد للعملاء والمساهمين والموظفين والمجتمع.

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نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.45 مليار دينار كويتي (4.74 مليار دولار أمريكي) كما في 31 مارس 2026. وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

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سندس سعد

إدارة الاتصال المؤسسي

شركة المركز المالي الكويتي "المركز"

ssaad@markaz.com