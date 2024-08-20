حصلت شركة "كابيتال للفعاليات" على تجديد اعتماد إدارة الاستدامة للفعاليات وفقاً لمعيار الأيزو 20121، مع التركيز على مشروع "تيرا تيل" لإعادة تدوير النفايات الناتجة عن الفعاليات.

مجموعة "أدنيك" تطبق تقنية WasteMaster ، والتي تعالج حوالي 4000 كجم من مخلفات الطعام يومياً، للحد بشكل كبير من بصمتها الكربونية.

، والتي تعالج حوالي 4000 كجم من مخلفات الطعام يومياً، للحد بشكل كبير من بصمتها الكربونية. أسفرت جهود مجموعة أدنيك في مجال معالجة النفايات عن ارتفاع معدل إعادة التدوير من 49% في العام 2022 إلى 53% في العام 2023.

دولة الإمارات، أبوظبي: كشفت مجموعة "أدنيك" عن تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لعام 2023، والذي يعكس التزام المجموعة المستمر بالاستدامة والممارسات التي تراعي الحفاظ على البيئة، والمسؤولية الاجتماعية عبر قطاعاتها الرئيسية السبعة والتي تشمل: مراكز المعارض والمؤتمرات، وتنظيم الفعاليات، والضيافة، والطعام، والخدمات المخصَّصة بإقامة الفعاليات، والفنادق والسياحة الترفيهية، والإعلام. يسلط التقرير الضوء على أهم إنجازات المجموعة، ويعكس نهجها الراسخ ومسارها الواضح نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

وبهذه المناسبة، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "إن إنجازاتنا المشتركة في مجموعة أدنيك بمجال الاستدامة هي دليل على التزامنا وتعاوننا في سبيل تحقيق رؤية دولة الإمارات ونهجها في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة. فمن خلال ترسيخ الشراكات الاستراتيجية، والبقاء في طليعة التوجهات العالمية في مجال التكنولوجيا، نحن في المجموعة نقود الابتكار ونضع معايير جديدة في مجال المحافظة على البيئة".

وقد تتوج نهج مجموعة أدنيك في مجال الاستدامة بحصولها على "جائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية 2023"، وهي تجسد إطار العمل الشامل الذي تتبعه مجموعة "أدنيك" في المحافظة على البيئة والعمل بمبادئ الاستدامة. هذا التكريم، إلى جانب حصول المجموعة على شهادة نظام الإدارة البيئية (آيزو14001)، يدلان على جهود المجموعة والتزامها بالمسؤولية والشفافية، حيث تهدف المجموعة إلى الحد من إجمال البصمة الكربونية بنسبة 50% بحلو العام 2023، والتي بلغت خلال العام 2022 إلى نحو 189,361 طناً من ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2045.

أبرز ما جاء في التقرير:

مراكز المعارض والفعاليات: حققت مراكز المعارض والفعاليات التابعة لمجموعة "أدنيك" تقدماً ملحوظاً في الحد من بصمتها البيئية. فقد أطلق مركز أدنيك أبوظبي، مشروعاً قائماً على الذكاء الاصطناعي لترشيد استهلاك الطاقة بالشراكة مع إحدى العلامات التجارية العالمية، مما يعكس التزام المجموعة باعتماد أحدث التقنيات المتطورة لتحقيق الاستدامة. بالإضافة إلى ذلك، يشكل مشروع تركيب ألواح الطاقة الشمسية على مختلف مباني مواقف السيارات خطوة مهمة نحو اعتماد الطاقة النظيفة.

الفعاليات: في عام 2023، حصلت شركة "كابيتال للفعاليات" على تجديد اعتماد إدارة الاستدامة للفعاليات وفقاً لمعيار الأيزو 20121. ومن أبرز مشاريعها مشروع "تيرا تيل"، وهو نظام أرضيات معياري معاد تدويره بنسبة 100% تم تطويره بالتعاون مع شركة "تيراكس" البيئية، لإعادة تدوير النفايات الناتجة عن الفعاليات والحفاظ على البيئة. كذلك، تلتزم "كابيتال للفعاليات" باحتساب البصمة الكربونية لفعالياتها، ومواجهة التحديات الرئيسية في هذا المجال، وتنفيذ خطط عمل للحد من تأثيرها.

الفنادق: أطلقت فنادق "أدنيك" مبادرات مبتكرة للاستدامة، ومنها تطبيق تقنية WasteMaster في المنشأة الخاصة بالمطار في أبوظبي، والتي تعالج 4000 كجم من مخلفات الطعام يومياً. هذه المنشأة، القادرة على إنتاج أكثر من 80 ألف وجبة يومياً، تحد بشكل كبير من البصمة الكربونية. بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت فنادق "أدنيك" في جميع مرافقها، حلول الإضاءة الموفرة للطاقة والأضواء التي يتم التحكم فيها بالحركة.

الأطعمة والمشروبات: إلى جانب استعمال تقنية WasteMaster الرامية إلى خفض البصمة الكربونية (إجمالي الغازات التي يتسبب بها الشخص)، استبدلت شركة كابيتال كايترينج أدوات المائدة المصنوعة من البلاستيك والمواد والمعدات التي تستعمل لمرة واحدة، ببدائل مصنوعة من الخشب والخيزران والورق، الأمر الذي حقق اعتمادًا بأكثر من 90% على مستوى التغليف المستدام. وقد أسفر التعاون مع "نعمة" عن اعتماد مبادرة "صفر غذاء إلى مكب النفايات" خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث تم التبرع بـما مجموعه 400 كجم من الأطعمة والأغذية الصالحة للأكل، وجرت معالجة ثلاثة أطنان من النفايات وتحويلها إلى سماد طبيعي. وانخفض استهلاك الكهرباء في قطاع المأكولات والمشروبات بنسبة بلغت 51.2% مقارنةً بنتائج العام السابق.

الخدمات: منحت شركة "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات " الأولوية لكل من أمن البيانات واستمرارية الأعمال، لتنال بذلك شهادة الآيزو 27001 بنسبة 62.5% في مختلف شركات أدنيك خلال عام 2023. وتعزز ممارسات الشراء الشفافة والمستدامة الالتزام بالعمليات المسؤولة أخلاقياً. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت كابيتال 360 لتجارب الفعاليات مبادرات ترمي إلى تحديث البنية التحتية، واستعمال التحليلات الخاصة بالطاقة، ورقمنة العمليات والمسارات بغرض تحسين استهلاك الطاقة والحد قدر المستطاع من انبعاثات الغازات الدفيئة. وسوف يسهم مركز التحكم، المتوقع أن يدخل الخدمة بحلول 2026-2027، في تعزيز الممارسات المستدامة في جميع المرافق الكبيرة ضمن المجموعة.

السياحة: تقدم شركة "سياحة 365" الذراع السياحية لمجموعة أدنيك تجارب فريدة في نوعها ضمن المخيمات الصحراوية التي تحافظ على الثقافة والتراث الإماراتيين، وتوفر هذه المخيمات تجربة فريدة للسياح بالتزامن مع دعم المجتمعات المحلية عبر توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية. وتواصل المخيمات، بنسختها التي أعيد تصميمها والتي ستصبح جاهزة لاستقبال السياح اعتبارا من سبتمبر 2024، دورها في تعزيز الاستدامة الاجتماعية.

وسائل الإعلام: حققت twofour54 خطوات مهمة ولافتة في مجال الإدارة البيئية عبر تطوير نظام الإدارة البيئية الخاص بها بما يتوافق مع معايير الآيزو 14001. وقد أكدت الشركة رسمياً التزامها بالتصميم البيئي والإدارة البيئية، ومن المتوقع أن تنال الشهادة بحلول مطلع العام 2025. وتشمل المبادرات الرئيسية في مجمع ياس الإبداعي نظاماً مخصصاً لإدارة الأعمال لمراقبة ومتابعة استهلاك الطاقة والمياه، والتشغيل التلقائي لأضواء الإنارة والأجهزة الكهربائية عبر استعمال أجهزة استشعار الإشغال، وبرنامج شامل ومتكامل لفصل النفايات. ونجحت مكاتب المجموعة الإعلامية في خفض استهلاكها للكهرباء بنسبة 64.6% مقارنةً بنتائج العام السابق.

التدريب والتوطين: شهد مجموع عدد ساعات التدريب التي خضع لها كل موظف زيادة منتظمة، مع تسجيل ارتفاع بلغت نسبته 21% في العام 2021، و43% في العام 2022، ومع تحقيق زيادة مذهلة بنسبة 75% في العام 2023 مقارنةً بنتائج العام 2020. ويعكس هذا الحرص على تنمية المهارات وتطويرها التزام المجموعة بتعزيز قدرات قواها العاملة. بالإضافة إلى ما سبق، ارتفع معدل التوطين من 6% في العام 2022 إلى 19% في العام 2023، مما يشير إلى الجهود المستمرة التي تبذلها أدنيك لدعم المواهب المحلية ودمجها في المجموعة.

الشراكات الاستراتيجية والتقدم التكنولوجي: تعتبر الشراكات الاستراتيجية والتطور التكنولوجي ركيزة أساسية لاستراتيجية الاستدامة في مجموعة أدنيك. ويهدف التعاون مع "تدوير" إلى خفض إجمالي الانبعاثات إلى النصف بحلول العام 2030، في حين تستعرض فيه مبادرة "تيراتايل" مع شركة تيراكس، حلولاً مبتكرة ومستدامة عن طريق استعمال مواد معاد تدويرها. ومن شأن الاتفاقية مع شركة مياه وكهرباء الإمارات للحصول على الطاقة النظيفة أن تدفع المجموعة نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2045. في العام 2023، حققت جهود أدنيك في إعادة تدوير النفايات ما نسبته 53%، مقارنة بنسبة 49% في العام 2022، ما يبرز الأثر الإيجابي لهذه المبادرات.

يحدد تقرير أدنيك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لعام 2023 استراتيجية واضحة ويضع أهدافاً طموحة، الأمر الذي يمهد الطريق لمواصلة تحقيق النجاح في مجال الاستدامة. ومن خلال التقرير، تظهر المجموعة أنه من الممكن الجمع بشكل سلس بين النجاح الاقتصادي والأثر الاجتماعي والمسؤولية البيئية. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني http://www.adnec.ae/ar

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