دبي، الإمارات العربية المتحدة – كشفت شركة "أليك"، التابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، في تقريرها السنوي الأخير حول الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، عن أبرز إنجازاتها الملموسة التي حققتها في مجال استدامة عملياتها، بالإضافة إلى تطوير مهارات موظفيها وتعزيز رفاهيتهم.

وتتضمن أبرز المبادرات البيئية التي أطلقتها المجموعة في دولة الإمارات خلال عام 2023 استثمارها في مشاريع الطاقة الشمسية، حيث وصلت القدرة التراكمية للمنظومات المركبة في مختلف منشآت المجموعة إلى 3.024 ميجاوات، مع وجود خطط لزيادة هذه القدرة خلال عام 2024. كما قامت "أليك" باستخدام مولدات كهربائية هجينة تعمل بالطاقة الشمسية والديزل في ثلاثة من أبرز مواقع مشاريع البناء التي تنفذها في الدولة، بهدف تقليل استهلاك الديزل في العمليات القائمة في هذه المواقع.

وواصلت المجموعة بفضل استثماراتها الكبيرة وروح الابتكار التي تتبناها ريادتها في دفع عجلة التحول نحو مستقبل أكثر استدامةً في قطاع البناء على الساحة الإقليمية، ففي عام 2023، تمكنت شركة "لينك LINQ" بدعمٍ من شركة "أليمكو" من تسليم أكثر من 500 وحدة سكنية معيارية تم تصنيعها في منشأتها في مدينة دبي الصناعية، وذلك لمشاريع في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. كما حصلت شركة "لينك LINQ" على اعتماد لنظامها الهيكلي الإنشائي من بلدية دبي، ليكون بذلك أول نظام بناء مسبق الصنع ومتعدد الطوابق (طابق أرضي + 6 طوابق أخرى) في المدينة.

وأكد السيد باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة أليك، أن عام 2023 كان عامًا محوريًا في قطاع الاستدامة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث تجسد ذلك في استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) ومؤتمر الأمم المتحدة السنوي المعني بتغير المناخ، بالإضافة إلى تمديد عام الاستدامة ليشمل عام 2024، وإعلان لجنة أسواق رأس المال الخليجية عن معايير موحدة للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. مؤكداً أن جميع هذه الجهود تهدف إلى تشجيع الممارسات المستدامة والعمل الجماعي. وأضاف السيد لويس أن هذه الإجراءات الحكومية المشجعة تدعم جهود شركة أليك المستمرة والتزامها الراسخ بتنفيذ عمليات مستدامة تراعي المسؤولية الاجتماعية، والتي لطالما كانت جزءًا أساسيًا من استراتيجية الشركة.

وقد وقّعت مجموعة أليك وثيقة التعهّد المناخي العقاري بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وذلك في إطار دعمها لرؤية المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي التي أطلقتها دولة الإمارات. وتسعى "أليك"، بوصفها شركة رائدة في قطاع البناء، إلى الارتقاء بمعايير الاستدامة في القطاع، وتمكين عملائها وشركائها من تبني ممارسات صديقة للبيئة. وقد قامت شركة "أيه جي أي رينتالز" (AJI Rentals)، التابعة للمجموعة، بضخ استثمارات كبيرة في توفير معدات بناء مستدامة، مثل الرافعات التي تعمل ببطاريات الليثيوم، والمولدات الهجينة التي تعمل بالطاقة الشمسية والديزل، وأنظمة تخزين الطاقة التي تعمل بالبطاريات، مما يتيح للعملاء خيارات أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الطاقة.

وحققت أليك خلال مسيرتها المهنية المتميزة إنجازات بارزة حيث نجحت ثمانية من مشاريعها في الحصول على شهادات (LEED) للريادة في مجال الطاقة والتصميم المستدام. بالإضافة إلى ذلك، حصلت ثلاثة من مشاريعها في الإمارات على تصنيف (اللؤلؤ 2) من برنامج استدامة، وثلاثة مشاريع أخرى على وشك الحصول على نفس التصنيف قريباً. وكعضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، تلتزم المجموعة بدمج مبادئ حقوق الإنسان وحقوق العمال وحماية البيئة، ومكافحة الفساد ضمن عملياتها، وتُصدر تقارير دورية توضح التقدم المحرز في هذه المجالات.

وأضاف السيد لويس: " فخورون بالقوى العاملة المتنوعة في مجموعتنا، والتي يبلغ قوامها 24000 شخص من 60 جنسيةً مختلفة، كما نفخر بمبادراتنا التي تهدف لإنشاء بيئة عمل صحية وشاملة، ومن الأمثلة على ذلك، توفير غرف مخصصة للأمهات الجدد في مكاتبنا الرئيسية، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى."

وتواصل شركة أليك تركيزها على التعلم والتطوير المستمر، وهذا ما أدى إلى تحسين مهارات 3082 عاملاً، ونتج عن ذلك ترقية 31 منهم إلى موظفين دائمين بالشركة. كما كان لمبادرات التأثير المجتمعي التي أطلقتها المجموعة أثر إيجابي ملموس على حياة أكثر من 12000 مستفيد، مما يعكس أهمية المسؤولية الاجتماعية بالنسبة للشركة.

وشدد السيد باري لويس على أهمية تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة التي تتسم بالتأثير الواضح والقابل للقياس، لضمان تحقيق نمو مستدام وإرساء أسس الثقة المتبادلة مع الجهات المعنية. وأكد أيضاً على القيمة الكبيرة والممتدة لهذه الممارسات، مشيراً إلى أن هذا هو السبب في استمرار التزام المجموعة بفهم وتعزيز مبادراتها المستدامة. واختتم السيد لويس حديثه قائلاً: "بفضل تفاني فرق عملنا واستثماراتنا في الابتكار والتزامنا بتعزيز كفاءة كوادرنا، يمكنني القول بكل ثقة أن مجموعة أليك تسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز تبنيها لمبادئ الاستدامة والعدالة والمسؤولية الاجتماعية في عملياتها، وسنواصل العمل على إثراء حياة عملائنا وشركائنا والمجتمعات التي نخدمها."

نبذة عن "أليك" (ALEC)

"أليك للهندسة والمقاولات ذ.م.م" (ALEC)، التابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD) ، هي شركة رائدة في مجال البناء والأعمال ذات الصلة تعمل في دولة الإمارات و المملكة العربية السعودية. تقوم الشركة ببناء وتوفير حلول البناء التي تضع معايير الصناعة للجودة.

تقدم "أليك" لعملائها حلولا متكاملة في البناء ، و قطاع النفط والغاز البحري، والهندسة الكهربائية والميكانيكية ، والتصميم الداخلي والتجهيز، وكفاءة الطاقة ومشاريع الطاقة الشمسية، وتصنيع الوحدات وتأجير المعدات الثقيلة وأنظمة التكنولوجيا. مع هذه القدرات الاستثنائية، تخدم الشركة بنجاح مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك المطارات وتجارة التجزئة والفنادق والمنتجعات والمباني الشاهقة والمشاريع ذات الطابع الخاص.

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