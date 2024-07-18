دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت إيكولاب، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الاستدامة تقدم حلول وخدمات في مجالات المياه والصحة العامة والوقاية من الأمراض، تقريرها للنمو والتأثير 2023، والذي يوثّق أداءها من الناحية الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية، وممارسات الحوكمة، ويستعرض منجزات الشركة نحو رؤيتها المتمثلة في إحداث تأثير إيجابي بحلول عام 2030.

ولأكثر من قرن ، قامت إيكولاب بتسخير القدرات التكنولوجية المبتكرة لتحقيق أداء إيجابي ونتائج مستدامة في أعمالها، مما ساهم في تحقيق النمو والنجاحات المثمرة لعملائها وعملياتها التشغيلية على حد سواء. واليوم، لا يزال هذا الالتزام قائماً، حيث تواصل إيكولاب تحقيق تأثير إيجابي مع تعزيز الربحية.

وقال كريستوف بك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إيكولاب: "ترى إيكولاب مستقبلاً إيجابياً تماماً، حيث يمكن للشركات تنمية أرباحها الصافية وتأثيرها الإيجابي على العالم. لقد حققنا أفضل أعوامنا حتى الآن في 2023، ويوضح تقريرنا الجديد للنمو والتأثير كيف يساهم التعاون مع العملاء والشركاء في بناء مستقبل إيجابي".

وتدمج إيكولاب التزامها تجاه صحة الأفراد والكوكب واستدامة الأعمال في جميع عروض منتجاتها وخدماتها. ومن خلال الاستفادة من الحلول القائمة على العلوم، والرؤى المستندة إلى البيانات، والخدمات ذات المستوى العالمي، تعمل الشركة على تحسين أعمالها مع خلق قيمة مشتركة ونتائج إيجابية للعملاء.

في 2023، عملت إيكولاب مع العملاء للمساعدة في:

الحفاظ على 857 مليار لتر من المياه في جميع أنحاء العالم، ما يعادل احتياجات 782 مليون فرد من مياه الشرب

مليار لتر من المياه في جميع أنحاء العالم، ما يعادل احتياجات مليون فرد من مياه الشرب توفير 47.9 مليار لتر من المياه في منطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا، ما يعادل الاحتياجات السنوية لمياه الشرب لأكثر من 43 مليون فرد

مليار لتر من المياه في منطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا، ما يعادل الاحتياجات السنوية لمياه الشرب لأكثر من مليون فرد توفير الغذاء الآمن لنحو 1.4 مليار فرد

مليار فرد تنظيف 60 مليار يد

مليار يد تجنب 3.8 مليون طن متري من انبعاثات الغازات الدفيئة

وفي حين أن التأثير الأكثر أهمية بالنسبة لإيكولاب هو من خلال عملها مع العملاء، تعتبر الشركة أيضاً نموذجاً يُحتذى من حيث عملياتها واندماجها مع المجتمع. ففي 2023، تجاوزت إيكولاب أهدافها التشغيلية المتعلقة بالمناخ والمياه، وأحرزت تقدماً كبيراً في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز إدارة المياه، وذلك ضمن مساعيها لتحقيق تأثير إيجابي على المياه. وتشمل الإنجازات الأخرى ما يلي:

إصدار أول دراسات "إيكولاب ووترمارك" على الإطلاق، والتي وجدت أن الوصول إلى المياه النظيفة والآمنة يمثل مصدر قلق بيئي رئيسي للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

مواصلة عمل إيكولاب كعضو مؤسس في "تحالف الحفاظ على المياه"، والذي نما من سبع شركات إلى 37 شركة برأسمال سوقي يبلغ 4.8 تريليون دولار.

شركة برأسمال سوقي يبلغ تريليون دولار. استخدام كهرباء متجددة بنسبة 100% في عمليات إيكولاب الأوروبية، مما يجعل الشركة تقطع 80% من مشوارها نحو تحقيق هدفها المتمثل في الاعتماد على الكهرباء المتجددة ضمن عملياتها على مستوى العالم بنسبة 100% بحلول عام 2030 .

في عمليات إيكولاب الأوروبية، مما يجعل الشركة تقطع من مشوارها نحو تحقيق هدفها المتمثل في الاعتماد على الكهرباء المتجددة ضمن عملياتها على مستوى العالم بنسبة بحلول عام . الاستمرار في تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال تجنب 14.5 مليون جنيه إسترليني من العبوات البلاستيكية الخام.

مليون جنيه إسترليني من العبوات البلاستيكية الخام. التبرع بمبلغ 18.5 مليون دولار للمجتمعات العالمية على شكل تبرعات بالمنتجات ومنح نقدية وأعمال تطوعية منتسبة.

مليون دولار للمجتمعات العالمية على شكل تبرعات بالمنتجات ومنح نقدية وأعمال تطوعية منتسبة. رفع إجمالي عدد المنشآت المعتمدة من التحالف من أجل إدارة المياه ( AWS ) إلى 10 منشآت.

) إلى منشآت. تمكين الحفاظ على المياه وإمكانية الوصول إليها في جميع أنحاء العالم من خلال مؤسسة إيكولاب وشراكاتها مع منظمة الإغاثة العالمية في حالات الطوارئ، ومعهد المحيط الهادئ، ومنظمة الحفاظ على الطبيعة، ومؤسسة بونفيل البيئية.

ويعكس تقرير إيكولاب للنمو والتأثير 2023 على التزام الشركة بإحداث تأثير إيجابي بحلول عام 2030، ويؤكد أن إعطاء الأولوية للاستدامة يمكن أن يُحدث تأثيراً أكبر ويخلق ميزة تنافسية على أداء الأعمال.

وتعليقاً على التقرير، قال ستيفان أومياستوفسكي، النائب الأول للرئيس، ومدير أسواق الهند والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة إيكولاب: "كان عام 2023 عاما بارزا للاستدامة في منطقتنا ، حيث وضع COP28 جدول أعمال المناخ العالمي في المقدمة.. وليس هناك أدنى شك في الالتزام المتزايد بين مجتمع الأعمال والقادة السياسيين لمعالجة أزمة المناخ. وتُظهر معدلات التوفير في المياه التي تحققها إيكولاب في منطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا مدى التأثير الذي يمكن إحداثه من خلال الممارسات المستدامة، ولكن لا تزال هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة".

وأضاف: "بينما نمضي قدماً نحو إحداث تأثير إيجابي بحلول عام 2030، فإننا نحافظ على التزامنا بالتعاون مع القطاعين الخاص والعام لدفع التنمية المستدامة، وخلق قيمة دائمة لعملائنا ومجتمعاتنا في المنطقة".

نبذة عن إيكولاب

تعتبر إيكولاب (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمزECL) شريكاً موثوقاً لملايين العملاء، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الاستدامة تقدم حلول في مجالات المياه والصحة العامة والوقاية من الأمراض من أجل حماية الناس والموارد الحيوية للحياة. واستناداً إلى قــرن من الابتكار، تبلغ مبيعات إيكولاب السنوية 15 مليار دولار أميركي، ويعمل بها أكثر من 48,000 موظف، وتدير عملياتها في أكثر من 170 دولة حول العالم. وتقدم الشركة حلولاً شاملة قائمة على العلوم، ورؤى مرتكزة إلى البيانات، وخدمات عالمية المستوى لتعزيز سلامة الأغذية، والحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة، والاستخدام الأمثل للمياه والطاقة. وتساهم حلول إيكولاب المبتكرة في تحسين الكفاءة التشغيلية والاستدامة للعملاء في مجالات الغذاء، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، والضيافة، والأسواق الصناعية. www.ecolab.com

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