بيان صحفي

يستعرض منجزات الشركة على ضوء ما أعلنت من أهداف والتزامات للاستدامة في العام 2018

أبرز ما ورد في التقرير:

93% من أهداف الشركة للاستدامة تم إنجازها بشكل كلي أو جزئي في العام 2022

نجحت في تأمين قرضها الثاني المرتبط بالاستدامة بقيمة 1,25 مليار دولار

خفّضت انبعاثاتها بنسبة 11% للنطاقين الأول والثاني على مستوى الشركة مقارنة ببيانات العام 2019

طوّرت أهداف الاستادامة لجميع الشركات التابعة لها وتم التحقق من صحتها وفق معايير مبادرة "الأهداف القائمة على أسس علمية" SBTi

دولة الإمارات العربية المتحدة، دبي: نشرت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال مراكز التسوّق والمجتمعات المتكاملة وتجارة التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، نسختها الخامسة من تقرير "إستراتيجية ماجد الفطيم للاستدامة" بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسّسية لعام 2022. ويستعرض التقرير أبرز منجزات الشركة لتحقيق أهدافها للاستدامة عبر مجالات تركيزها الثلاثة الرئيسية، وهي: "الاستفادة المثلى من الموارد" و"تحسين الحياة" و"تمكين الموظفين".

وحققت "ماجد الفطيم" خلال العام 2022 تقدمًا كبيرًا نحو إنجاز أهدافها للاستدامة، بشكل كلي أو جزئي، بنسبة 93% ، ومن بينها تأمين القرض الثاني المرتبط بالاستدامة، والحفاظ على مكانتها كأول شركة مملوكة للقطاع الخاص في دبي تحصل على قرض من خلال مثل هذه التسهيلات، وتعد الوحيدة في المنطقة التي تحصل على قرض يخضع لهيكلية "جزائية فقط". كما تمت الإشادة بالممارسات الرائدة لأعمال الاستدامة في الشركة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بحصولها على تصنيف "منخفض المخاطر" فيما يتعلق بالبيئة والمجتمع والحوكمة من مؤسسة Sustainalytics وأعلى تصنيف للاستدامة من وكالة موديز.

وكانت شركة "ماجد الفطيم" قد نشرت في العام 2018 قائمة التزاماتها الأولى بممارسات الاستدامة على مستوى الشركة، وحققت إنجازات مهمة خلال تلك الفترة، من بينها تأمين قرض بقيمة 4,45 مليار دولار من خلال التمويل الأخضر والمستدام. كما أصبحت محفظة أصولها الفندقية الأولى في العالم التي تحصل على شهادة LEED البلاتينية. كما وضعت الشركة أهدافًا تقوم على أسس علمية معتمدة لجميع شركاتها. وتواصل الشركة مضيها قدمًا على طريق تحقيق هدف "المحصلة الإيجابية" للانبعاثات الكربونية وترشيد استهلاك المياه بحلول العام 2040.

ويظهر التقرير الأخير تقدم شركة "ماجد الفطيم" على مسار دخولها إلى المرحلة التالية من إستراتيجيتها للاستدامة من خلال إطلاق التزامات الأعمال المستدامة 2028، والتي تهدف إلى المساهمة بشكل بإيجابي لتعزيز المرونة المناخية والتنمية الاقتصادية الشاملة.

قال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة": "إن التزامنا بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية هو أحد المحاور الأساسية التي ترتكز عليها استراتيجيتنا للنمو والتطور. ويتمثل نجاحنا في هذا الصدى في مدى قدرتنا على المساهمة بفاعلية في تحقق الرخاء على مستوى مجتمعات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

وأضاف إسماعيل: "لطالما شكّلت الاستدامة وممارسات الأعمال المسؤولة، أحد المبادئ الأساسية لشركتنا، ويعكس تقريرنا للاستدامة للعام 2022 ما حققناه من خطوات كبيرة أنجزناها خلال العام الماضي لخفض الانبعاثات الكربونية وتشجيع الحلول المبتكرة وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة."

واختتم إسماعيل بقوله: "فيما ننطلق نحو مرحلتنا التالية على مسار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، فإننا نؤكد على التزامنا بتنفيذ أهدافنا المتجددة للاستدامة والتي أعلنّا عنها في العام 2018 والتي تعد حجر الأساس لتحقيق التقدم المستدام. كما ننظر إلى التحديات والفرص المستقبلية باعتبارها محفّزات لدفع جهود التغيير الإيجابي لكل من عملائنا وزملائنا ومجتمعاتنا".

إعادة التفكير في الموارد

نجحت شركة "ماجد الفطيم" في رفع قدرتها لتوليد الطاقة المتجددة بنسبة 19% لتصل إلى 40,5 مليون كيلوواط وخفض الانبعاثات الكربونية للنطاقين الأول والثاني بنسبة 11% على مستوى أعمال الشركة مقارنة ببيانات العام 2019. كما طوّرت جميع شركات ماجد الفطيم العاملة في مجال العقارات والتجزئة وأسلوب الحياة والترفيه، أهدافها القائمة على العلم والتي تم التحقق من صحتها وفق معايير مبادرة "الأهداف القائمة على العلم SBTi.

كما نجحت الشركة في إضافة أصول جديدة إلى قائمة أصولها العقارية الحاصلة على شهادة LEED أو BREEAM أو ما يعادلها، ليصل إجمالي أصولها الحاصلة على تلك الاعتمادات إلى 54 مقارنة بـ 45 في العام 2021. وفي العام 2022، أصبح مول الإمارات أكبر مركز تجاري في العالم يحصل على شهادة LEED البلاتينية على مستوى التشغيل والصيانة، وأصبح برج ماجد الفطيم 2، أول مبنى تجاري في دولة الإمارات يحصل على شهادة TRUE من المستوى الذهبي، حيث نجح في تدوير أكثر من 95% من نفايات البرج.

تحويل الحياة

وظفّت شركة "ماجد الفطيم" 700 من مواطني دولة الإمارات في الفترة من سبتمبر 2021 إلى سبتمبر 2022 من خلال برنامج "نافس" الذي أطلقته الحكومة. كما دعمت الشركة مبادرات تطوير المهارات وريادة الأعمال من خلال برنامج Launchpad، الذي اختار 14 شركة ناشئة للانضمام إلى منظومة "ماجد الفطيم" من أجل تحفيز قدراتها الابتكارية وتعزيز جدواها التجارية على مستوى المنطقة.

تمكين الموظفين

تمثّل الكوادر النسائية بحسب احصائيات العام 2022، نحو 20% من المناصب الإدارية العليا في الشركة. كما زاد تمثيل أصحاب الهمم على مستوى الشركة بنسبة 27% ليصل إلى 227 موظفًا في العام 2022. ونظّم "معهد ماجد الفطيم لإعداد القادة" أكثر من 41 ألف ساعة تعليمية في العام 2022، كما أتم 20930 من موظفي الخطوط الأمامية تدريبهم على تبني مبادئ الاستدامة.

وتعد "ماجد الفطيم" أول شركة في منطقة الشرق الأوسط تنضم إلى "مقاييس رأسمالية أصحاب المصلحة " في المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تلتزم بمبدأ الشفافية من خلال نشر تقاريرها حول أداءها في مقابل مجموعة من المؤشرات العالمية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

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عن "ماجد الفطيم"

تأسست "ماجد الفطيم" في العام 1992، وهي شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في 16 دولة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ويعمل فيها 46 ألف موظف يمثلون 114 جنسية. وتقدم مراكز التسوق والمجتمعات ووجهات البيع بالتجزئة والترفيه التابعة للشركة خدماتها لنحو 600 مليون عميل سنويًا.

تبلغ قيمة الأصول المملوكة لشركة "ماجد الفطيم" 18 مليار دولار أمريكي، وتمتع الشركة بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) ضمن قائمة الشركات الخاصة في المنطقة. وتلتزم الشركة بتحقيق هدف "المحصلة الإيجابية" لترشيد استهلاك المياه وإزالة الكربون بحلول عام 2040.

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