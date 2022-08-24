أرباح البنوك الإماراتية مدعومة بجودة الأصول والربحية والهوامش المحسنة

سجل صافي الدخل ارتفاعاً بنسبة 24.4% ليصل إلى 12.6 مليار درهم في الربع الثاني من 2022

انتعاش هوامش صافي الفائدة مع ارتفاع معدل الفائدة المعياري

دبي - أعلنت شركة ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار نسختها الأحدث من تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الثاني من عام 2022، والذي يشير إلى زيادة في الربحية الربع سنوية، سجلتها أكبر 10 بنوك إماراتية خلال الربع الثاني من عام 2022. حيث شهد المقرضون زيادة في الربحية مدفوعة بإيرادات الفوائد الأساسية، بينما نما إجمالي دخل الفوائد للبنوك بشكل كبير بنسبة 19.5% على أساس فصلي في الربع الثاني من العام الجاري، مدعوماً بارتفاع دخل الفوائد. وسجلت البنوك الكبرى في الدولة أيضاً زيادة في صافي الدخل الإجمالي بنسبة 24.4% في السنة المالية الحالية ليصل إلى 12.6 مليار درهم إماراتي.

يكشف النشاط المتزايد بين القروض والودائع عن تحسن في الوضع الاقتصادي للعملاء. وأدى الارتفاع الحاد في كل من السلف والودائع إلى الارتفاع في دخل الفوائد، إذ شهد إجمالي السلف نمواً بنسبة 1.8% في حين نمت الودائع بشكل أسرع بنسبة 4.5%.

ارتفع إجمالي الدخل من غير الفوائد بنسبة 15.1% على أساس فصلي، كما ارتفع صافي هامش الفائدة الإجمالي بمقدار 26.1 نقطة أساس على أساس فصلي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وتحسنت جودة الأصول الإجمالية حيث انخفضت القروض المتعثرة/ القروض والسلفيات بنسبة 0.4% لتصل إلى 5.7% خلال الربع الثاني من العام.

ويقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، ومقارنة نتائج الربع الأول من عام 2022 مع النتائج المسجلة في الربع الرابع من عام 2021. ويُقيّم التقرير، الذي يستند على بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.

وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الأول من عام 2022 من ألفاريز آند مارسال كل من: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.

أبرز التوجهات في نتائج الربع الثاني من عام 2022:

تجاوز نمو ودائع العملاء معدل القروض والسلف في الربع الثاني من عام 2022. إذ ارتفع إجمالي القروض والسلف لأكبر عشرة بنوك في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 1.8% على أساس فصلي في الربع الثاني من عام 2022، بينما نمت الودائع بنسبة 4.5% على أساس فصلي. ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع إلى 82.4% على أساس فصلي في الربع الثاني مقارنة بنسبة 84.5% على أساس فصلي في الربع الأول من العام نفسه. شهد الدخل التشغيلي لأكبر عشرة بنوك انخفاضاً حاداً بنسبة 6.4% على أساس فصلي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض بنسبة 35.9% على أساس فصلي في الصرف الأجنبي والدخل المرتبط بالاستثمار. ومع ذلك، تم تعويض ذلك جزئياً من خلال ارتفاع صافي دخل العمولات والرسوم بنسبة 4.6% على أساس فصلي. شهد صافي هامش الفائدة للقطاع المصرفي الإماراتي تحسناً مع ارتفاع سعر الفائدة القياسي. على الرغم من هذا التحسن بنسبة 2.3%، إذ لا يزال أقل من مستوياته السابقة قبل الجائحة البالغة 2.6%. وتحسن صافي هامش الفائدة بنسبة 26.1 نقطة أساس على أساس فصلي، بينما شهدت نسبة إجمالي الدخل من غير الفوائد ارتفاعاً بنسبة 15.1% على أساس فصلي بوتيرة أسرع مقارنة بصافي الأصول التي تحمل فائدة بنسبة 3.9% على أساس فصلي. وارتفع أيضاً العائد على الائتمان بمقدار 84 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 5.9% في الربع الثاني من عام 2022، ويعود ذلك إلى الزيادة الكبيرة في دخل الفائدة بنسبة 19.5% على أساس فصلب بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. بينما انخفضت تكلفة التمويل بنسبة 26.2 نقطة أساس فصلي إلى 1.3% في الربع الثاني من العام نفسه. تحسنت الكفاءة التشغيلية في الربع الثاني من عام 2022 على الرغم من الزيادة في مصاريف التشغيل. كما سجلت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسناً بنسبة 2.9 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 31.5%. ويعزى الانخفاض في نسبة التكلفة إلى الدخل التشغيلي بنسبة 13.6% على أساس فصلي التي تنمو بوتيرة أسرع مقارنة بمصاريف التشغيل التي تبلغ 4.1% على أساس فصلي. سجلت ثمانية من أكبر عشرة بنوك في الإمارات العربية المتحدة عن تحسن في نسبة التكلفة إلى الدخل في الربع الثاني من عام 2022. تحسنت تكلفة المخاطر حيث استمرت رسوم انخفاض القيمة الإجمالية في الانخفاض للربع السادس على التوالي. وانخفض إجمالي حجم الميزانية بمقدار 9.7 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 0.72% في الربع الثاني من العام الجاري. ويعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض إجمالي المخصصات إلى 3.1 مليار درهم إماراتي في الربع الثاني من 3.5 مليار درهم إماراتي في الربع الأول، ليصل إلى 9.7% على أساس فصلي. سجلت نسب العائد ارتفاعًا طفيفًا في الربع الثاني من عام 2022، حيث تحسنت الربحية في جميع المجالات. ارتفع صافي الدخل الإجمالي بنسبة 24.4%على أساس فصلي، ونتيجة لذلك تحسنت نسب العائد مثل العائد على حقوق المياهمين نسبة 1.9% والعائد على الأصول بنسبة 0.3% على أساس فصلي.

لمحة عامة

يشير الجدول أدناه إلى المقاييس الرئيسية التي تم اعتمادها في إعداد التقرير:

الفئة المقياس الربع الأول 2021 الربع الثاني 2022 الحجم نمو القروض والسلف (على أساس فصلي) 2.9% 1.8% نمو الودائع (على أساس فصلي) -0.1% 4.5% السيولة نسبة القروض إلى الودائع 84.5% 82.4% الإيرادات والكفاءة التشغيلية نمو الدخل التشغيلي (على أساس فصلي) -6.4% 13.6% الدخل التشغيلي/ الأصول 2.9% 3.2% الدخل من غير الفوائد/ الدخل التشغيلي 32.7% 31.8% العائد على الائتمان 5.0% 5.9% تكلفة التمويل 1.0% 1.3% صافي هامش الفائدة 2.1% 2.3% نسبة التكلفة إلى الدخل 34.4% 31.5% المخاطر نسبة التغطية 93.8% 100.1% تكلفة المخاطر 0.8% 0.7% الربحية العائد على حقوق المساهمين 11.9% 13.8% العائد على الأصول 1.4% 1.6% العائد على الأصول المرجحة بالمخاطر 2.0% 2.4% رأس المال نسبة كفاية رأس المال 16.7% 16.4%

المصدر: البيانات المالية، والعروض التوضيحية الخاصة بالمستثمرين، وتحليل شركة ألفاريز آند مارسال

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: "من المتوقع أن يسجل القطاع المصرفي في المنطقة، بما في ذلك القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ربحية قوية ومستمرة على خلفية زيادة أسعار الفائدة وتحسين جودة الائتمان والنمو الاقتصادي القوي. في حين أن التضخم أصبح الآن مصدر قلق عالمي، إلا أننا نتوقع أن يأتي بتبعات أقل تأثيراً على المنطقة، بفضل أسعار النفط الثابتة وزيادة ثقة المستهلك وانتعاش النشاط الاقتصادي. كما ساهمت بشكل رئيسي المشاركة الكبيرة والمفتوحة في الموجة الأخيرة من الاكتتابات العامة الأولية ذات الصلة بالقطاع العام في الشعور الإيجابي خلال هذا الربع الثاني من العام."

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