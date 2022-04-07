دبي: يستمر سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي في تعزيز ازدهاره والمضي قدماً في دعم نجاحاته المبهرة خلال 2022 مدعوماً بارتفاع الطلب وتزايد اهتمام النخب العالمية، بحسب ما ذكرت Zoom Property Insights.

وذكرت شركة الاستشارات العقارية أن ماحققه إكسبو 2020 ترك آثاره الإيجابية على سوق المنازل الفاخرة في إمارة دبي التي تتميز بتوافر كم هائل من الفرص الجديدة للمشترين والمستثمرين.

والجدير بالذكر أن سوق العقارات الفاخرة في دبي بدأ ازدهاره بقفزة كبيرة في المعاملات بلغت 30 في المائة على أساس سنوي، حيث أتم 4,083 صفقة في يناير 2022. كما شهد متوسط أسعار العقارات (للقدم المربع) زيادة بلغت 35.1 في المائة خلال الشهر ذاته، وفقًا لتقرير Zoom Property Insights.

المنازل الفاخرة مطلوبة

شهد قطاع الإسكان الفاخر في العام 2021 نشاطاً متزايداً حيث حقق ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 40 في المائة، مقارنة بالعام 2020 على الرغم من تحديات جائحة كورونا.

وبحسب السجلات، فإن إجمالي عدد المنازل الفاخرة التي تم بيعها بلغ 93 منزلاً، بيعت مقابل 10 ملايين دولار أو ما يزيد خلال 2021 ، كما ارتفع متوسط القيمة السكنية بنسبة 9.2 في المائة، وشهدت الفيلات قفزة كبيرة حيث زادت قيمتها بنسبة 21.2 في المائة.

السيد عطا شبيري، الرئيس التنفيذي في Zoom Property قال إن سوق العقارات الفاخرة سوف يواصل انتعاشه خلال العام 2022.

وأضاف: "سوف يحافظ سوق العقارات الفاخرة على منحناه التصاعدي خلال العام 2022 مع زيادة أعداد البنايات والمشاريع الراقية، مما سيترتب عليه جذب أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب الأثرياء للاستثمار في هذا المجال، ماسيعود بالفائدة على السوق بشكل عام بسبب تدفق أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب وبفضل زيادة إقبال المشترين الأوكرانيين والروس. ناهيك عن الاجراءات الجديدة المتعلقة بالتأشيرات والسياسات الصديقة للمغتربين وتوافر إمكانات تحقيق الأرباح العالية التي كان لها أثر بالغ في جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، ما جعل دبي سوقاً مربحاً للاستثمار العقاري."

أفضل 5 شقق فاخرة تم بيعها في الربع الأول من 2022

بيعت شقة في برج خليفة المنطقة 4، وسط مدينة دبي مقابل 73 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2022، لتكون أغلى شقة تم بيعها خلال تلك الفترة، تلتها شقة في دورشيستر كولكشن دبي في الخليج التجاري، والتي حققت 69 مليون درهم إماراتي.

وبعدها نجح منتجع ومساكن رويال أتلانتس في جزيرة النخلة جميرا في بيع شقة راقية مقابل 63 مليون درهم إماراتي، كما بيعت شقق فاخرة في W Residences Dubai و Serenia Residences Building B ، الواقعان في جزيرة النخلة جميرا، مقابل 57 و 50 مليون درهم على التوالي.

أفضل 5 فيلات فاخرة بيعت خلال الربع الأول من 2022

حافظت نخلة جميرا على شهرتها ببيع الفيلات الفاخرة والحصرية، حيث باعت أغلى فيلا مقابل 87 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2022، كما بيعت فيلا أخرى مقابل 30 مليون درهم في الجزيرة 2، وبعدها بيعت فيلات فاخرة في دبي هيلز، ثم بيعت عقارات في ند الشبا الثالثة والحبية الرابعة مقابل 29 و 22 و 10 مليون درهم على التوالي.

التأخير في المبيعات لتحقيق أرباحاً أكثر

في محاولة لكسب أرباح أكثر، يلجأ العديد من مالكي المنازل الفاخرة في دبي إلى تأخير عملية بيع العقارات حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة أعلى، فمن المتوقع أن تشهد مناطق مثل جزيرة النخلة جميرا وخليج جميرا والمنطقة 1 ودبي هيلز قفزة بنسبة 10 إلى 15 في المائة في مكاسب الأسعار السنوية.

ووفقًا لـ The Zoom Property Insights، هناك توقعات قوية بزيادة قياسية في مبيعات المنازل الفاخرة في دبي التي تصل أسعارها 100 مليون درهم إماراتي أو أكثر.

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