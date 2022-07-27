تكشف دراسة إبيكور أن 90% من مستخدمي الأنظمة السحابية يعتقدون أن مزايا المرونة والأمان بعد التحول للأنظمة السحابية حققت فوائد كبيرة لشركاتهم

دبى، الامارات العربية المتحدة: أكدت شركة إبيكور، الرائدة في مجال توفير حلول برمجيات تعزيز نمو الشركات، أن دراسة بحثية جديدة كشفت أن 96% من المؤسسات في جميع أنحاء العالم، لديها ثقة في قدرتها على إدارة المراحل الأولى من عملية تخطيط موارد المؤسساتERP ، من التخطيط الأولي وحتى تخطيط المتطلبات.

ومع ذلك أشار 48% من المؤسسات إلى الحاجة القوية للمزيد من الدعم والشراكة مع مزودي خدمات تخطيط موارد المؤسسات خلال المراحل الأخيرة من عملية الشراء، بدءاً من التنفيذ و بدء التشغيل المباشر وخدمة العملاء المتواصلة لتسهيل العمليات وتحقيق أكبر فاعلية للاستثمار في أسرع وقت.

واستطلع تقرير رؤى الصناعة (EPICOR Industry Insights) لعام 2022 رأي أكثر من 1350 مستخدماً لبرامج تخطيط موارد المؤسسات في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا، ونيوزيلندا للتعرف على ما يدفع المؤسسات إلى البحث – وتوقع المزيد – من مزودي خدمات تخطيط موارد المؤسسات التابعين لهم، خاصة المهمين منهم، في ظل توفر عدد متزايد من الخيارات أمام المؤسسات للدخول في الأنظمة السحابية وتوسيع إمكاناتها التكنولوجية بما يتجاوز نظم تخطيط موارد المؤسسات التقليدية.

ووفقاً للدراسة عمل 82% من المشاركين في بيئة سحابية مختلطة، إضافة إلى 46% عملوا بشكل أساسي ضمن الأنظمة السحابية، وهي النسب التي شهدت ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بنتائج الاستطلاع في عام 2021 والذي شهد ارتفاعاً كبيراً في نسبة الاعتماد على الأنظمة السحابية مدفوعاً بأزمة الجائحة. وأشار 90% من صناع القرار إلى أن تحولهم للأنظمة السحابية كان يستحق الجهد المبذول لتحقيق ذلك، بعد أن أدركوا مجموعة متنوعة من الفوائد التي نجمت عن

التحول بما في ذلك تحسين المرونة والقدرة على التكيف والتأمين بشكل أفضل، والامتثال التنظيمي البسيط، وتحسين مرونة الأعمال.

وفي حين أن الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع والذين يستخدمون الحلول السحابية – فإن ما يقرب من 90% منهم - قالوا أنهم يشعرون بالولاء نحو مزود خدمات تخطيط موارد المؤسسة الحالي، بينما قال ما يقرب من نصف صانعي القرار أنهم يفكرون في الانتقال إلى حل جديد من حلول تخطيط موارد المؤسسات كل عام إلى ثلاثة أعوام، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى الابتكار في الصناعة والتحول الرقمي السريع الذي يوفر انتشار التقنيات الجديدة.

وتشمل المحفزات الشائعة التي تم الاستشهاد بها الحصول على حلول ذات وظائف أفضل من مزود آخر، وتحديات التكامل مع التقنيات الجديدة، ومخاوف الأمن السيبراني، ودعم أقوى للعملاء. كما أنه لا يوجد مجال للرضا عن الذات بالنسبة لمزودي خدمات تخطيط موارد المؤسسات.

وقال ستيف مورفي الرئيس التنفيذي لشركة إبيكور: " تضع الشركات معياراً أعلى لمزودي خدمات تخطيط موارد المؤسسات لتقديم ما هو أكثر من مجرد التكنولوجيا نفسها. وتظهر دراستنا السنوية أن العملاء يريدون مزوداً لا يمكنه فقط تصميم حلول وفقاً لاحتياجات الصناعة والتي تناسب أعمال العميل، ولكن أيضاً التعاون الوثيق خلال رحلة الشراء بأكملها لتوفير الشفافية وتعزيز الإعداد والتدريب، وضمان وجود فرق دعم مخصصة، وفي النهاية المساعدة على تحقيق قيمة أعمال ذات مغزى. وللقيام بذلك يجب ألا يكون مزود خدمات تخطيط موارد المؤسسات أكثر من مجرد خبير برمجيات، بل يجب عليه أن يعمل أيضاً كشريك ملتزم" .

وحددت الدراسة خمس مراحل لتجربة العميل – من المبيعات والتخطيط والتنفيذ و البدء المباشر(التشغيل المباشر) GO-live والدعم المستمر – وما يحتاجه المشاركون عبر كل من هذه المراحل. وتُظهر وجهة النظر الجماعية من الدراسة صورة واضحة لما يبحث عنه العملاء حقاً من شريك تخطيط موارد المؤسسة الخاص بهم وهي:

· المعرفة والإرشادات الخاصة بالصناعة: يحتاج العملاء لأن يكونوا واثقين من أن شريك نظام تخطيط الموارد الخاص بهم على دراية بصناعتهم ويفهم أعمالهم. هم يريدون الإرشاد والحلول التي يتم تنسيقها وفقاً لاحتياجاتهم الخاصة، وخاصة أثناء مراحل التنفيذ والبدء المباشر (التشغيل المباشر) GO-live.

· التشغيل المتوافق ودعم البيانات :يعد وجود فريق دعم مخصص أمراً ضرورياً من أجل الترحيل والتكامل الناجح. بداية من دعم مشكلات حفظ البيانات والحفاظ عليها، إلى ضمان التشغيل المتوافق الناجح عبر التطبيقات، ويقدم دعم الخبراء تجربة أفضل للعملاء.

· تدريب الموظفين والمواد: قد يكون الانتقال إلى حل جديد لتخطيط موارد المؤسسات أمراً شاقاً، ويصبح من الضروري أن يقوم العملاء بتحديث الموظفين بأسرع ما يمكن وبسلاسة. وتقيم الشركات عملية تدريب الموظفين ومواد الإعداد التي تساعد على جعل تجربة التحول ناجحة وغير مؤلمة.

· شفافية أكبر :تقدر الشركات حقاً الشفافية والوضوح خاصة أثناء التقييم والتخطيط. كما أنهم يشعرون بالقلق من الافتقار إلى الشفافية حول التسعير والأمن، ومن عدم وضوح التدريب خلال عملية الترحيل.

· شراكة أفضل: يعد العمل الجماعي والشراكة أمران حاسمان. تريد الشركات فريقاً ثابتاً يدعمها في كل مرحلة. من الاتصال الأولي إلى الدعم (على الأرض ) وحتى مرحلة البدء المباشر (التشغيل المباشر) GO-live وما بعد ذلك، عليهم أن يدركوا أنهم يمثلون أولوية.

لتحميل نسخة من تقرير رؤى الصناعة EPICOR Industry Insights لعام 2022 يرجى زيارة موقعنا الإليكتروني www.epicor.com

منهجية المسح

أجرت شركة الأبحاث الدولية PSB استبياناً عبر الإنترنت بين 1350 من صانعي القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، واستراليا ونيوزيلندا. وأجريت المقابلات باللغة الانجليزية خلال الفترة من 1 وحتى 22 أبريل 2022. ويبلغ هامش الخطأ في العينة 2,76 +/- جزءاً وجاء الهامش أكبر في المجموعات الفرعية.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن إبيكور

تزود إبيكور الشركات بحلول مؤسساتية تحافظ على وتيرة النمو. ولمدة 50 عامًا، وثق عملاء من قطاعات صناعة السيارات، والبناء، والتوزيع، والتصنيع، وتجارة التجزئة، في إبيكور لمساعدتهم على أداء أعمالهم بشكل أفضل. وتم تصميم مجموعات حلول إبيكور المبتكرة بعناية لتناسب احتياجات العملاء وتم تصميمها للاستجابة بمرونة لواقعهم سريع التغير. ومن خلال المعرفة والخبرة العميقة في المجال، تعمل إبيكور على تسريع طموحات كل عميل، سواء للنمو والتحول، أو ببساطة ليصبحوا أكثر إنتاجية وفعالية. لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة www.epicor.com.

للاستفسارات الإعلامية:

آرون ماسترسون

الرئيس العالمي للاتصالات المؤسسية

aaron.masterson@epicor.com

اسم إبيكور وشعار إبيكور علامتان تجاريتان تتبعان شركة إبيكور للبرمجيات (Epicor Software Corporation) ومسجلتان في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. أي علامات تجارية أخرى مرتبطة بهذا الاسم هي ملك للشركة. تم إنتاج عروض المنتجات والخدمات الموضحة في هذا المستند بواسطة شركة إبيكور للبرمجيات. النتائج غير موحدة، وستختلف تجربة كل مستخدم.