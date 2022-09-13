شهد القطاع المالي وقطاع السلع الكمالية وتكنولوجيا المعلومات أكبر عدد من الصفقات

الكويت : كشف تقرير إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة المركز المالي الكويتي "المركز" أن صندوق سي دي بي كيو الكندي (CDPQ) تصدر أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2022، حيث سلط التقرير الضوء على الصفقة التي تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار أمريكي والتي أعلنت عنها الشركة الكندية وتعتزم بموجبها الاستحواذ على 22% من الأصول الرئيسية لموانئ دبي العالمية، وتشمل هذه الأصول الميناء والمنطقة الحرة بجبل علي ومنطقة الصناعات الوطنية.

وسجل مصرف السلام ثاني أكبر صفقة من خلال الاستحواذ على الأعمال المصرفية للأفراد لبنك الإثمار إلى جانب محفظة من الصكوك الصادرة عن حكومة البحرين وإجمالي حصتي المجموعة (غير مباشرة) في بنك البحرين والكويت، ومجموعة سوليدرتي القابضة، وماستركارد وشركة بينيفيت. وقد قام الطرفان بصياغة اتفاقية ملزمة يحصل بموجبها مصرف السلام على الأصول المذكورة أعلاه مقابل إجمالي 2.2 مليار دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أنها تلقت خطابا من مجموعة الإمارات للاتصالات (إي آند) أعربت فيه عن اهتمامها بالحصول على حصة إضافية في موبايلي مقابل 12.5 دولارا أمريكيا للسهم. وفي حال نجاحه، فإن (إي آند) سترفع حصتها من 28% إلى 50% بالإضافة إلى سهم واحد عن طريق عرض مناقصة جزئية مشروطة بقيمة تبلغ 2.1 مليار دولار[1]. كما أبرم صندوق الاستثمارات العامة صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار استحوذ بموجبها على 17% (625 مليون سهم) في شركة المملكة القابضة، بقيمة 2.4 دولار للسهم الواحد. وتم الاستحواذ على هذه الحصة من صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود، الذي خفض بعد ذلك حصته إلى 78%. وأخيراً، فإن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) في صدد الاستحواذ على حصص في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) من شركة مبادلة للاستثمار بقيمة إجمالية تبلغ 1.3 مليار دولار. وتنص الاتفاقية الملزمة على أن تستحوذ أدنوك على حصة 24% في أعمال مصدر المتجددة، وأن تحصل (طاقة) على 43% من حصة الشركة، فيما تحتفظ "مبادلة" بحصة 33% في الأعمال. إضافة لذلك، ستستحوذ أدنوك على 43% من مشروع الهيدروجين الأخضر المشترك الجديد لشركة مصدر، بينما ستحتفظ مبادلة وطاقة بنسبة 33% و 24% على التوالي.

نمو نشاط الاندماج والاستحواذ في دول الخليج

وفقًا لتقرير "المركز"، شهد السوق الخليجي إبرام 105 صفقة خلال النصف الأول من عام 2022، مما يعني نموا بنسبة 25% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021. وباستثناء الشركات القطرية المستهدفة، سجلت بقية الأسواق نموا متزايدا على أساس سنوي.

كيانات الاستحواذ والشركات المستهدفة

تم تنفيذ غالبية الصفقات المغلقة خلال النصف الأول من عامي 2021 و2022 من قبل شركات من دول مجلس التعاون الخليجي. ومن إجمالي عدد الصفقات التي أغلقت خلال النصف الأول من عام 2022، استحوذ المستثمرون الخليجيون على 69%، فيما نال المستثمرون الأجانب ما نسبته 27%. وتمثل الصفقات التي لم تتوافر فيها معلومات عن المشتري نسبة 5% المتبقية. كما سيطرت كيانات الاستحواذ الخليجية على السوق خلال النصف الأول من عام 2021، حيث شكلت 70% من إجمالي عدد الصفقات المغلقة، فيما كان نصيب الأجانب ما نسبته 15%، وتمثل نسبة 14% المتبقية الصفقات التي لم تتوافر فيها معلومات عن المشتري.

وعلاوة على ذلك، استثمر المستحوذون الخليجيون بشكل أساسي في الشركات داخل أسواقهم المحلية والأسواق الدولية، واستهدفوا الشركات الإقليمية بدرجة أقل. وخلال النصف الأول من عام 2022، قام المستحوذون الخليجيون بإغلاق ما مجموعه 60 صفقة في أسواقهم المحلية، مقارنة بـ 49 صفقة في النصف الأول من عام 2021. وبالإضافة إلى ذلك، أبرم المستحوذون الخليجيون 46 صفقة عابرة للحدود، مقارنة بـ 29 صفقة في النصف الأول من عام 2021. وتجدر الإشارة إلى أن المشترين في الإمارات العربية المتحدة شكلوا ما يقرب من 60% من إجمالي عدد الصفقات عبر الحدود التي أغلقت، تليها المملكة العربية السعودية والبحرين اللذان يمثلان 21% و 11% على التوالي.

المشترون الأجانب

حظيت الأسواق الخليجية باهتمام أكبر من قبل المشترين الأجانب في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بالنصف الأول من 2021. وخلال النصف الأول من عام 2022، أنجز المشترون الأجانب 28 صفقة مقارنة بـ 13 صفقة خلال النصف الأول من العام الذي سبقه، بمعدل نمو يبلغ 114% على أساس سنوي، وهو ما يعزّز فكرة أن ثقة المستثمرين تتزايد بمرور الوقت بعد التعافي من مرحلة الجائحة. وكذلك أظهر المشترون الأجانب اهتماما خاصا بالشركات الكويتية والسعودية والإماراتية، حيث لا تزال الإمارات إحدى أكثر الأسواق جاذبية مقارنة بنظيراتها. كما ظهرت الشركات العمانية كمنافس بارز بعد فترة لم يكن فيها نشاط أجنبي طوال النصف الأول من عام 2021 (مغلقة).

نظرة على القطاعات

إضافة لما سبق، استهدفت الصفقات التي تم إبرامها خلال النصف الأول من عام 2022 الشركات العاملة في مختلف القطاعات، مما يسلط الضوء على اتجاه آخر ظل قوياً خلال الفترة القليلة الماضية. وخلال النصف الأول من عام 2022، كانت القطاعات الأكثر نشاطا هي القطاعات المالية، والسلع الاستهلاكية الكمالية، وتكنولوجيا المعلومات. وشكلت هذه القطاعات الثلاثة أكثر من 48% من الصفقات التي أغلقت خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

صفقات معلنة

مع نهاية النصف الأول من العام 2022، كان هناك 68 صفقة معلنة قيد التنفيذ، مقارنة بـ 62 صفقة في النصف الأول من عام 2021. واستهدفت غالبية هذه الصفقات شركات سعودية وإماراتية بنسبة 41% و 34% على التوالي، تلتها الكويت بنسبة 12%، فيما ارتبطت الصفقات المتبقية بالبحرين وعمان وقطر بنسبة 13%. وباستثناء عُمان، أنهت كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي النصف الأول من عام 2022 بعدد أكبر من الصفقات المعلنة مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

الحالة قيمة الصفقة (مليون دولار أمريكي) النسبة المستهدفة مقر الشركة المستحوذة المشتري مقر الشركة المستهدفة الشركة المستهدفة معلنة 5,000 22 كندا صندوق كيبيك للإيداع والاستثمار الإمارات الأصول الأساسية لشركة موانئ دبي العالمية معلنة 2,200 100 البحرين مصرف السلام البحرين الأعمال المصرفية للأفراد لبنك الإثمار وأصول أخرى معلنة 2,100* 22 الإمارات شركة اتصالات الإمارات السعودية شركة اتحاد اتصالات تمت 1,513 17 السعودية صندوق الاستثمارات العامة السعودية شركة المملكة القابضة معلنة 1,273 67 الإمارات شركة بترول أبوظبي الوطنية وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة الإمارات شركة أبو ظبي لمستقبل الطاقة

أكبر 5 صفقات اندماج واستحواذ من حيث القيمة المعلنة* - النصف الأول من عام 2022

المصدر: إس آند بي كابيتال آي كيو، أسواق المال الخليجية، وسائل الإعلام المحلية، تحليلات "المركز"

* تم اختيار الصفقات الأكبر بناءً على الصفقات التي توفرت المعلومات الكاملة بشأنها.

عدد صفقات الاندماج والاستحواذ المغلقة في دول مجلس التعاون الخليجي *

التغير% (على أساس سنوي) الربع الأول 2021 الربع الأول 2022 الدولة 50% 4 6 البحرين -30% 23 16 الكويت 500% 1 6 عمان 100% 1 2 قطر 58% 12 19 المملكة العربية السعودية 30% 43 56 الإمارات العربية المتحدة 25% 84 105 الإجمالي

المصدر: إس آند بي كابيتال آي كيو، أسواق المال الخليجية، وسائل الإعلام المحلية، تحليلات "المركز"

تصنيف الصفقات من حيث القطاع - النصف الأول 2022

%** المبلغ الإجمالي أخرى * المستحوذون الأجانب المستحوذون الخليجيون القطاع %21 22 5 16 1 المالية 16% 17 0 12 5 السلع الاستهلاكية الكمالية 11% 12 0 6 6 تقنية المعلومات 8% 8 0 7 1 السلع الاستهلاكية 8% 8 0 6 2 الرعاية الصحية 6% 6 0 2 4 الصناعات 6% 6 0 4 2 التأمين 5% 5 0 2 3 المواد الخام 4% 4 0 4 0 اللوجستية 4% 4 0 4 0 العقارات 3% 3 0 3 0 التعليم 3% 3 0 2 1 الطاقة 3% 3 0 0 3 الإعلام 2% 2 0 2 0 المرافق 1% 1 0 1 0 خدمات الاتصالات 1% 1 0 1 0 أخرى 100% 105 5 72 28 الإجمالي

* تشير إلى الصفقات التي لا تتوفر فيها معلومات بشأن المشترين.

** قد يتجاوز المجموع 100٪ بسبب التقريب.

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نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. حيث بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة أكثر من 1.16 مليار دينار كويتي اعتبارًا من 30 يونيو 2022. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال إيجاد أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" وهو الوحيد من نوعه في منطقة الخليج منذ عام 2005. وتم إدراج "المركز" في بورصة الكويت عام 1997.

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شركة المركز المالي الكويتي "المركز"

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[1] [1] قيمة الصفقة عبارة عن تقدير تم احتسابه بناءً على الافتراضات التالية: 1) إجمالي الأسهم التي سيتم إصدارها = 770 مليون سهم و 2) سعر سهم موبايلي = 12.5 دولار و3) النسبة المستهدفة = 22%.