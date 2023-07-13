الشركة توفر حلول الطاقة النظيفة في أكثر من 150 دولة، ما أسهم في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بما يعادل زراعة أكثر من 10 مليار شجرة

أصدرت شركة ترينا سولار، المزود العالمي الرائد للوحدات الكهروضوئية وحلول الطاقة الذكية، تقرير الاستدامة لعام 2022، والذي يلخص مساعيها المتواصلة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، والتزامها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وساهمت ترينا سولار في توفير حلول الطاقة النظيفة في أكثر من 150 دولة، مما أسهم في الحد من انبعاثات غاز الدفيئة بما يعادل زراعة حوالي 10.3 مليار شجرة. ونجحت الشركة حتى اليوم في تزويد عملائها العالميين بوحدات الطاقة الشمسية التي تتخطى استطاعتها 140 جيجاواط، ما يعادل 6.1 ضعف القدرة الإنتاجية لسد الخوانق الثلاثة في الصين، أكبر محطة لتوليد الطاقة في العالم.

وكشف تقرير الشركة أن كثافة انبعاثات غازات الدفيئة الصادرة عن إنتاج الشركة في عام 2022 من الخلايا بلغت 23.76 طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون/ميجاواط، و9.2 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون/ميجاواط لمنتجاتها من الوحدات، ما يمثل انخفاضاً عن المعيار الأساسي لعام 2020 بنسبة 51% و62% على التوالي. كما انخفضت كثافة الطاقة لمنتجات الشركة من الخلايا بنسبة 54% عن المعيار الأساسي لعام 2020، مقابل 42% للوحدات.

وبلغت كثافة استهلاك المياه في إنتاج ترينا سولار من الخلايا 348,89 طن/ميجا واط، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 63% عن المعيار الأساسي لعام 2020، في حين بلغت كثافة استهلاك المياه لإنتاجها من الوحدات 39.83 طن/ميجاواط، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 53% عن عام 2020.

وأطلقت ترينا سولار منذ تأسيسها عام 1997 مجموعة من المبادرات لتعزيز التحول العالمي في مجال الطاقة. وتعمل الشركة عن كثب مع الجهات المعنية الرئيسية لضمان تأمين إمدادات مستمرة من منتجات الطاقة الشمسية، وتوفير فرص التدريب التقني للدول النامية خلال انتقالها نحو حلول الطاقة المتجددة.

وتم تصنيف ترينا سولار ضمن أفضل 50 مؤسسة صناعية للتنمية المستدامة لعام 2022 من قبل مجلة فوربس الصين، كما فازت بجائزة التميز في الاستدامة لعام 2022 المقدمة من شركة إرنست ويونغ. وأطلقت الشركة في عام 2022 بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة مبادرة الطاقة النظيفة لحماية الأرض، والتي تمثل دعوة للجهات الحكومية والشركات والمجتمعات للتعاون والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي في المستقبل. وفازت ترينا سولار بجائزة كلايمت سولفر التي يقدمها صندوق الطبيعة العالمي، لتكون الشركة الوحيدة في مجال إنتاج الوحدات الكهروضوئية التي تحصل على هذه الجائزة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جاو جيفان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ترينا سولار: "نحرص في ترينا سولار على اتباع نهج مستدام في عملياتنا، واتخاذ إجراءات عملية للوفاء بالتزامنا بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ما يعني العمل عن كثب مع شركائنا من أصحاب المصلحة العالميين لدفع جهود التحول نحو اعتماد حلول الطاقة النظيفة".

وتهدف ترينا سولار إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% في عملياتها التصنيعية والتشغيلية بحلول عام 2030، بما ينسجم مع الهدف السابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتتميز ترينا سولار اليوم بأن إجمالي انبعاثات الكربون خلال عمليات الإنتاج والتشغيل والبحث والتطوير أقل بشكل كبير من إجمالي انبعاثات الكربون التي يتم تعويضها عن طريق توليد الكهرباء الخضراء من خلال المحطات الكهروضوئية التابعة للشركة، وتوليد الكهرباء من خلال الألواح الشمسية للأنظمة الكهروضوئية المثبتة على الأسطح، وشراء الكهرباء الخضراء، وترشيد استهلاك الطاقة.

وأضاف جيفان: "نحرص على توفير حلول الطاقة الشمسية في مختلف أنحاء العالم، مما يوفر أكبر قدر من الدعم لجهود رد الجميل للمجتمعات المحلية. ويأتي ذلك في إطار هدفنا الشامل المتمثل في إنشاء منظومة تسهم في توفير الطاقة النظيفة للجميع والمساعدة في التحول نحو عالم خالٍ من الكربون.

وتلتزم ترينا سولار بمواصلة التعاون مع شركائها من أصحاب المصلحة في المستقبل، والمساهمة في الجهود العالمية لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيض انبعاثات الكربون وتحقيق التنمية المستدامة".

لتحميل تقرير الاستدامة لشركة ترينا سولار، يُرجى زيارة الرابط: https://www.trinasolar.com/eu-en/our-company/sustainability-downloads

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