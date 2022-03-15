جيه إل إل: قطاع البناء والتشييد يسجل أداءً قوياً مع نهاية العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً أحدث تقريرها حول قطاع البناء والتطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي سلطت فيه الضوء على نجاح القطاع في الحفاظ على حالة الزخم خلال عام 2021 وتسجيله أداءً قوياً بنهاية العام.

ويشير التقرير الذي جاء تحت عنوان "نظرة عامة على الحالة الاقتصادية والتكاليف ذات الصلة لقطاع البناء والتطوير العقاري في المنطقة"، إلى أنه تم ترسية مشاريع بقيمة 156 مليار دولار أمريكي خلال عام 2021 في مختلف أنحاء المنطقة في ظل استمرار مساهمة جهود النهوض بقطاع البناء والتشييد والتحول الرقمي في دفع عجلة النمو في المنطقة.

ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي إعلان مصر والسعودية والإمارات عن موازنات الإنفاق الحكومي لعام 2022 إلى تحفيز النمو، حيث رصد التقرير التوجهات الجديدة على مدى العامين الماضيين والتحول في السلوكيات المجتمعية التي من المحتمل أن تؤدي إلى فرص التنمية في المستقبل.

وفي معرض تعليقه على التقرير، صرح غاري تريسي رئيس قسم إدارة التكاليف والمشاريع وخدمات التطوير بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لا شك أن الجائحة العالمية نجم عنها تغيير في طريقة التفكير، ونتوقع أن يعمل العملاء والمطورين على إيجاد سبل جديدة لمواكبة هذا التطور لمشاريعهم، مما سيؤدي إلى استراتيجيات جديدة أو محدثة لتعزيز نجاح المشاريع. ونتوقع أيضاً أن تستمر معنويات السوق في التحسن مع استقرار أسعار السلع خلال عام 2022".

وتتضمن النقاط الرئيسية التي تناولها التقرير ما يلي:

الاقتصاد : سيستمر السعي المتواصل للعودة بمستويات الأعمال والأنشطة الترفيهية إلى مستويات ما قبل الجائحة في تشجيع النمو الاقتصادي داخل المنطقة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر[1] إلى 49 في شهر ديسمبر. كما وصل مؤشر مديري المشتريات بدولة الإمارات لشهر نوفمبر إلى 55.9، وهي أعلى نتيجة مسجلة منذ شهر يونيو 2019.

: سيستمر السعي المتواصل للعودة بمستويات الأعمال والأنشطة الترفيهية إلى مستويات ما قبل الجائحة في تشجيع النمو الاقتصادي داخل المنطقة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر[1] إلى 49 في شهر ديسمبر. كما وصل مؤشر مديري المشتريات بدولة الإمارات لشهر نوفمبر إلى 55.9، وهي أعلى نتيجة مسجلة منذ شهر يونيو 2019. المشاريع : كان للمملكة العربية السعودية نصيب الأسد من المشاريع التي تم ترسيتها خلال عام 2021 بواقع 41.3 مليار دولار. ولطالما كان قطاع الوحدات السكنية هو أكثر الأسواق نشاطاً في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وبلغ إجمالي مشاريع البنية التحتية التي تم ترسيتها خلال العام الماضي 6.9 مليار دولار في مصر، و3 مليارات دولار في المملكة العربية السعودية و973 مليون دولار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

: كان للمملكة العربية السعودية نصيب الأسد من المشاريع التي تم ترسيتها خلال عام 2021 بواقع 41.3 مليار دولار. ولطالما كان قطاع الوحدات السكنية هو أكثر الأسواق نشاطاً في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وبلغ إجمالي مشاريع البنية التحتية التي تم ترسيتها خلال العام الماضي 6.9 مليار دولار في مصر، و3 مليارات دولار في المملكة العربية السعودية و973 مليون دولار في دولة الإمارات العربية المتحدة. السلع (المعادن): شهدت أسعار المعادن تقلبات وتغييرات خلال عامي 2020 و2021، مما أدى إلى زيادات كبيرة في الأسعار. وقد ارتبط هذا التقلب ارتباطاً وثيقا بالطلب العالمي والقيود اللوجستية التي سببتها الجائحة. كما أثرت زيادة تكاليف النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود على تكاليف المواد في المنطقة.

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نبذة عن جيه إل إل

تعتبر شركة جيه إل إل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JLL) شركة رائدة في الخدمات المهنية وهي متخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات. وتتمثل رؤيتنا في تكوين صورة جديدة لعالم العقارات باستخدام أحدث التقنيات من أجل توفير فرص مثمرة وعقارات متميزة وحلول عقارية مستدامة تُمكن الجميع من تحقيق طموحاتهم. ونهدف من ذلك إلى بناء غدٍ أفضل لعملائنا ولشعوبنا ومجتمعاتنا. شركة جيه إل إل واحدة من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة بحجم إيرادات سنوية يبلغ 16.6 مليار دولار، وتعمل في أكثر من 80 دولة، ويعمل بها ما يزيد عن 92000 موظف حول العالم كما في 30 يونيو 2021. و"جيه إل إل" هو الاسم التجاري والعلامة التجارية المسجلة لشركة جونز لانج لاسال إنكوربوريتد. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.jll.com.

نبذة عن جيه إل إل الشرق الأوسط وأفريقيا

تعتبر جيه إل إل واحدة من أبرز الشركات العاملة والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سوق العقارات وسوق خدمات الضيافة. وتزاول الشركة أعمالها في 35 دولة في المنطقة ويعمل لديها ما يربو على 1050 من المهنيين المؤهلين دولياً في مكاتبها في دبي وأبوظبي والرياض وجدة والخبر والقاهرة والدار البيضاء وجوهانسبرج. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.jll-mena.com