* من المتوقع أن تحافظ عقارات دبي على مسارها التصاعدي خلال عام 2022 بفضل تدفق الاستثمارات الأجنبية

* أكثر من 50 في المائة من المستثمرين في عام 2021 ينتمون إلى دول أجنبية

* يقام المعرض الدولي للعقار 2022 ابتداء من 24 مارس الجاري لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

* من المتوقع أن يشكل انتقال معرض إكسبو 2020 إلى دستركت 2020 بعد اختتام المعرض السابق عاملاً آخر من شأنه أن يدفع سوق العقارات هذا العام

دبي: من المتوقع أن يواصل قطاع العقارات في دبي مسيرته الذهبية بعد معرض إكسبو 2020 حيث يعود المستثمرون الأجانب إلى السوق بهدف الاستفادة من فرص الاستثمار في إمارة دبي.

واللافت أن السوق الذي استقطب إجمالي 52,415 مستثمراً في العام الماضي، قد عقد 72,207 صفقة جديدة بقيمة إجمالية قدرها 148 مليار درهم تم استثمارها في مشاريع متنوعة داخل إمارة دبي. ومما لاشك فيه فإن ذلك يعكس النمو الذي تحقق بنسبة 100% قيمة الاستثمار، حيث زاد عدد المستثمرين والاستثمارات بنسبة 65.6 % و 73.7 في % على التوالي.

ويشكل المستثمرون الأجانب أكثر من 50% من بين إجمالي المستثمرين خلال العام 2021، حيث بلغ غددهم 38,318، وقد بلغ إجمالي استثماراتهم 51.544 صفقة بقيمة 99 مليار درهم.

وبحسب Zoom Property Insights ، سيستمر هذا النمو التصاعدي على مدار العام حتى بعد أن يسدل إكسبو 2020 ستائره في 31 مارس الجاري.

وتتأهب إمارة دبي لمعرض العقارات الدولي (IPS) 2022، الذي يعد بمثابة حدث آخر سوف يسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية. وسوف ينطلق الحدث اعتباراً من 24 مارس 2022، حيث سيستقبل المستثمرين من بلاد عدة مثل إسبانيا وصربيا والجبل الأسود والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية والإكوادور وكندا والمكسيك.

عطا شبيري، الرئيس التنفيذي فيZoom Property ، يستشهد بالبنية التحتية القوية والمرافق وإجراءات التأشيرة الجديدة باعتبارها أسباب رئيسية تدعم عودة المستثمرين إلى سوق العقارات في دبي.

يقول شبيري: "إن البنية التحتية الممتازة التي تتمتع بها دبي، ومنح التأشيرة طويلة الأجل للمستثمرين الأجانب، وتوفر المرافق ذات المستوى العالمي من بين بعض الأسباب الرئيسية التي تجذب المستثمرين الأجانب، كما لعب إكسبو 2020 دوره المهم مع اتباع أحدث التوجهات. أعتقد أنه سيشهد السوق نشاطاً متزايداً بفضل عودة المستثمرين الأجانب بعد إسدال الستار على إكسبو.

كما أنه من المتوقع أيضاً، بصرف النظر عن عودة المستثمرين الأجانب، أن يؤدي انتقال معرض إكسبو 2020 إلى دستركت 2020 إلى دفع سوق العقارات في دبي قدماً خلال عام 2022. حيث أنه من المخطط له أن يكون مجتمعاً متعدد الاستخدامات يستغل 80 في المائة من موارد إكسبو.

وباختتام معرض إكسبو في غضون أيام قليلة، ستواصل دستركت 2020 إرثها كمدينة مستقبلية مستدامة تتمحور حول الإنسان، وسوف يضم دستركت 2020 مساحات واسعة مخصصة للأعمال وللتجزئة، إضافة إلى شقق أو وحدات سكنية حديثة صممت على الطراز الحضري، والتي من المتوقع أن يتم التسليم في أكتوبر 2022.

وأضاف شبيري "مما لاشك فيه فإن الاستدامة، والازدهار الاقتصادي، وتنوع السوق، والعوائد المرتفعة من بين الأسباب الرئيسية الأخرى التي تشجع المستثمرين على العودة إلى سوق العقارات في دبي".

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