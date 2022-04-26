مؤشر، المؤشر الرسمي لأداء المبيعات والإيجارات في دبي: أداء ربع سنوي لافت في عام 2022

مؤشّر يكشف عن تسجيل أعلى عدد تصرفات عقاري يتم تسجيلها خلال ربع واحد منذ عام 2010

أبرز ملامح الربع الأول من عام 2022

● شهد الربع الأول من عام 2022 تسجيل 25,972 صفقة عقارية، وهو أعلى عدد تصرفات عقارية يتم تسجيله في ربع واحد منذ 2010

● شهد الربع الأول من عام 2022 تسجيل 20,539 معاملة بيع عقارية بقيمة إجمالية بلغت 55.51 مليار درهم إماراتي

● سجلت السوق الثانوية نسبة 58.05% من إجمالي صفقات البيع في الربع الأول، مقابل نسبة 41.95% في سوق العقارات على الخارطة

● شهد الربع الأول من عام 2022 المعدل الأعلى في عدد عقود الإيجارات المسجلة خلال ربع واحد

● شهد الربع الأول من عام 2022 تسجيل 160,530 عقد إيجار، منها 51.89% عقود جديدة و48.1% عقود مجددة

● 79.95% من إجمالي العقود في الربع الأول كانت سنوية بينما كانت 20.04% منها غير سنوية

أبرز ملامح مارس 2022

● شهد شهر مارس تسجيل أكبر عدد من المبايعات العقارية يتم تسجيلها خلال شهر واحد منذ سبعة أعوام، بعدد مبايعات بلغ 8,399 معاملة بيع عقاري.

● سجل مارس أعلى قيمة لصفقات البيع في شهر واحد على الإطلاق، حيث وصلت إلى 22.58 مليار درهم إماراتي

● شهد شهر مارس تسجيل 44,783 عقد إيجار، منها 60.28% عقود جديدة و39.72% عقود مجددة

● 78.36% من إجمالي العقود في شهر مارس كانت سنوية بينما كانت 21.64% منها غير سنوية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أفاد مؤشر، المؤشر الرسمي لأداء المبيعات والإيجارات في دبي والذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع بروبرتي فايندر، بأن سوق العقارات بدبي شهد أعلى عدد تصرفات عقارية يتم تسجيلها في ربع واحد منذ عام 2010 والأكبر حجماً منذ الربع الأول من عام 2014، بإجمالي 25,972 صفقة عقارية في الربع الأول من عام 2022.

وتواصل بيانات مؤشر توفير تحليلات مهمة وتعزيز الشفافية في السوق العقارية بدبي، إذ تعكس النمو اللافت والاتجاه التصاعدي المستمر فيها.

وسجّل المؤشر الشهري العام للمبيعات 1.249 نقطة خلال شهر مارس 2021، وبلغت قيمة المؤشر 1,215,672 درهم إماراتي؛ بينما سجّل مؤشر الشقق السكنية الشهري 1.285 نقطة، وبلغت قيمة المؤشر 1,100,294 درهم إماراتي؛ وسجل مؤشر الفلل ومنازل التاون هاوس الشهري 1.297 نقطة، وبلغت قيمة المؤشر 2,100,519 درهم إماراتي.

وسجّل المؤشر الشهري العام للإيجارات 0.950 نقطة خلال شهر مارس 2021، وبلغت قيمة المؤشر 51,322 درهم إماراتي؛ بينما سجّل مؤشر الشقق السكنية الشهري 0.953 نقطة، وبلغت قيمة المؤشر 47,294 درهم إماراتي؛ وسجل مؤشر الفلل ومنازل التاون هاوس الشهري 0.865 نقطة، وبلغت قيمة المؤشر 131,313 درهم إماراتي.

وسجّل المؤشر ربع السنوي العام للمبيعات 1.251 نقطة خلال الربع الأول من عام 2022، وبلغت قيمة المؤشر 1,186,002 درهم إماراتي؛ بينما سجّل مؤشر الشقق السكنية ربع السنوي 1.26 نقطة، وبلغت قيمة المؤشر 1,067,385 درهم إماراتي؛ وسجل مؤشر الفلل ومنازل التاون هاوس ربع السنوي 1.234 نقطة، وبلغت قيمة المؤشر 2,094,633 درهم إماراتي.

وسجّل المؤشر ربع السنوي العام للإيجارات 0.947 نقطة خلال الربع الأول من عام 2022، وبلغت قيمة المؤشر 51,177 درهم إماراتي؛ بينما سجّل مؤشر الشقق السكنية ربع السنوي 0.967 نقطة، وبلغت قيمة المؤشر 46,952 درهم إماراتي؛ وسجل مؤشر الفلل ومنازل التاون هاوس ربع السنوي 0.851 نقطة، وبلغت قيمة المؤشر 131,639 درهم إماراتي.

لمحة عامة

شهد سوق العقارات في دبي تسجيل أكبر عدد من المبايعات العقارية يتم تسجيلها منذ سبعة أعوام، بعدد مبايعات بلغ 8,399 معاملة بيع عقاري، بقيمة 22.58 مليار درهم إماراتي، في مارس 2022. وعند مقارنة أداء شهر مارس 2022 بالفترة ذاتها 2021، تشير النتائج التحقيق نمو بنسبة 83% في إجمالي عدد صفقات البيع ونمواً بنسبة 109% من حيث القيمة.

وسجلت العقارات الثانوية/الجاهزة خلال مارس 2022 نسبة 60.16% من إجمالي صفقات البيع، مقابل 40.4% في مبيعات السوق العقارية على الخارطة، ما يمثل 39.84% من إجمالي صفقات البيع.

كما سجل شهر مارس 2022 أكثر من 44,783 عقد إيجار، منها 60.28% عقود جديدة و39.72% عقود مجددة، وكانت 78% من العقود سنوية و21% منها غير سنوية.

شهد الربع الأول من عام 2022 تسجيل 25,972 صفقة عقارية، وهو أعلى عدد تصرفات عقارية يتم تسجيله في ربع واحد منذ 2010. وشهد الربع الأول تسجيل 20,539 معاملة بيع عقارية بقيمة إجمالية بلغت 55.51 مليار درهم إماراتي. وبالنسبة لأحجام صفقات البيع العقارية خلال الربع الأول، شهدت سوق العقارات على الخارطة تسجيل 8,616 مبايعة بقيمة إجمالية بلغت 16.12 مليار درهم إماراتي، بينما سجلت السوق الثانوية 11,923 مبايعة بقيمة 39.39 مليار درهم إماراتي.

شهد الربع الأول من عام 2022 تسجيل 160,530 عقد إيجار، منها 51.89% عقود جديدة و48.1% عقود مجددة، ما يمثّل ارتفاعاً بنسبة 4% في حجم العقود مقارنةً بالربع الأخير من 2021. ومثلت العقود السنوية في الربع الأول نسبة 79.95%، بينما شكلت العقود غير السنوية نسبة 20.04%.

ووفقاً لبيانات منصة بروبرتي فايندر فإن الطلب الأكبر كان على استئجار الشقق بغرفة نوم واحدة، تلتها الشقق بغرفتي نوم بنسب متقاربة جداً، بينما كانت الفلل ومنازل التاون هاوس بثلاث غرف نوم هي الأكثر رواجاً، تلتها الفلل ومنازل التاون هاوس بأربع غرف نوم.

أبرز المناطق بحسب سجلات نظام إيجاري

كشفت سجلات إيجاري عن أسماء المناطق التي شهدت تسجيل أكبر عدد من عقود الإيجار خلال شهر مارس 2022، والتي شملت منطقة جبل علي الأولى بـ 6259 عقد، تلتها الورسان الأولى بـ 6224 عقد، والخليج التجاري بـ 5056 عقد، ونايف بـ 5011 عقد والكرامة بـ 5007 عقد.

أبرز المناطق من حيث الطلب السكني

كشفت بيانات بروبرتي فايندر بأنّ مرسى دبي كانت الأكثر طلباً في عمليات البحث عن شقق سكنية للبيع في الربع الأول من عام 2022، تلتها مناطق وسط مدينة دبي ونخلة جميرا والخليج التجاري ودائرة قرية جميرا. وجاءت مناطق دبي هيلز إستيت ونخلة جميرا والمرابع العربية وداماك هيلز (أكويا باي داماك) والينابيع على رأس القائمة من حيث عمليات البحث عن الفلل ومنازل التاون هاوس.

وكانت مرسى دبي الأكثر طلباً في عمليات البحث على صعيد إيجارات الشقق في مارس 2022، تلتها مناطق وسط مدينة دبي والخليج التجاري ودائرة قرية جميرا وأبراج بحيرات جميرا. وأتت مناطق دبي هيلز إستيت والينابيع والبرشاء والمرابع العربية على رأس القائمة من حيث عمليات البحث عن الفلل ومنازل التاون هاوس.

لتنزيل المؤشر، يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://dubailand.gov.ae/ar/open-data/research#//

#بياناتحكومية

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