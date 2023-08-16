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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 588 مبايعة بقيمة 1.54 مليار درهم، منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 344.68 مليون درهم و563 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.2 مليار درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 91 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 66 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 65 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.
وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 161 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.
وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 65 مبايعة بقيمة 182 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 60 مبايعة بقيمة 111 مليون درهم وثالثة في اليفره 1 بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 157 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 261.58 مليون درهم منها 17 رهونات أراضي بقيمة 85.93 مليون درهم و83 رهونات فلل وشقق بقيمة 175.64 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القصيص الصناعيه الرابعه بقيمة 56 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 21 مليون درهم.
واما الهبات فقد شهدت تسجيل 26 هبة بقيمة 233.14 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 78.57 مليون درهم وأخري في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 40 مليون درهم.
#بياناتحكومية
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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:
تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.
مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:
تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.