بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 588 مبايعة بقيمة 1.54 مليار درهم، منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 344.68 مليون درهم و563 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.2 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 91 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 66 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 65 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 161 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 65 مبايعة بقيمة 182 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 60 مبايعة بقيمة 111 مليون درهم وثالثة في اليفره 1 بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 157 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 261.58 مليون درهم منها 17 رهونات أراضي بقيمة 85.93 مليون درهم و83 رهونات فلل وشقق بقيمة 175.64 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القصيص الصناعيه الرابعه بقيمة 56 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 21 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 26 هبة بقيمة 233.14 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 78.57 مليون درهم وأخري في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 40 مليون درهم.

#بياناتحكومية