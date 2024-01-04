بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 552 مبايعة بقيمة 1.67 مليار درهم، منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 336.38 مليون درهم و527 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.34 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65.26 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 42.2 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 23.59 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعة بقيمة 233.04 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 3.16 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 15.3 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 46 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 32.81 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 104 مبايعة بقيمة 92.6 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 74 مبايعة بقيمة 178.04 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 101.09 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 340.21 مليون درهم منها 13 رهونات أراضي بقيمة 46.46 مليون درهم و86 رهونات فلل وشقق بقيمة 293.75 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحمرية بقيمة 125 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 28 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 27 هبة بقيمة 80.02 مليون درهم كان أهمها بمنطقة العوير الثانية بقيمة 16.86 مليون درهم وأخرى في منطقة البدع بقيمة 14.21 مليون درهم.

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 552 مبايعة بقيمة 1.67 مليار درهم، منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 336.38 مليون درهم و527 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.34 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65.26 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 42.2 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 23.59 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعة بقيمة 233.04 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 3.16 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 15.3 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 46 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 32.81 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 104 مبايعة بقيمة 92.6 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 74 مبايعة بقيمة 178.04 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 101.09 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 340.21 مليون درهم منها 13 رهونات أراضي بقيمة 46.46 مليون درهم و86 رهونات فلل وشقق بقيمة 293.75 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحمرية بقيمة 125 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 28 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 27 هبة بقيمة 80.02 مليون درهم كان أهمها بمنطقة العوير الثانية بقيمة 16.86 مليون درهم وأخرى في منطقة البدع بقيمة 14.21 مليون درهم.

#بياناتحكومية

-انتهى-