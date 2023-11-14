بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 327 مبايعة بقيمة 1.58 مليار درهم، منها 76 مبايعة للأراضي بقيمة 1.04 مليار درهم و251 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 541.94 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 44.48 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 43.73 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 43.2 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة معيصم الثانية المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 283.29 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 606.38 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 31.55 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14.1 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 13.6 مليون درهم في منطقة ند الشبا الاولى.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 14.35 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 17.77 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 24.91 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 327.95 مليون درهم منها 9 رهونات أراضي بقيمة 21.69 مليون درهم و92 رهونات فلل وشقق بقيمة 306.26 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القرهود بقيمة 130 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 20.76 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 24 هبة بقيمة 183.15 مليون درهم كان أهمها بمنطقة رأس الخور الصناعيه الاولى بقيمة 60.83 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 27.38 مليون درهم.

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-انتهي-