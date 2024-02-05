بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 536 مبايعة بقيمة 1.45 مليار درهم، منها 55 مبايعة للأراضي بقيمة 278.43 مليون درهم و481 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.18 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 26 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 20.91 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 49.68 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 91.51 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 33.92 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 140.45 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 80 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية وأخيراً مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 89.42 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 44.37 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 49.94 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 430.17 مليون درهم منها 18 رهونات أراضي بقيمة 88 مليون درهم و162 رهونات فلل وشقق بقيمة 342.16 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 132.31 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الحمر بقيمة 32.8 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 27 هبة بقيمة 164.05 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 54.5 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 33.84 مليون درهم.

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