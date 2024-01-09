بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 577 مبايعة بقيمة 1.79 مليار درهم، منها 69 مبايعة للأراضي بقيمة 821.19 مليون درهم و508 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 968.67 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 105 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 41.88 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 40.38 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 77.12 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 163.35 مليون درهم وثالثة في نخلة ديرة بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 292.3 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 34 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14.5 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 14.03 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 46 مبايعة بقيمة 49.74 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 12.46 مليون درهم وثالثة في الصفوح الثانية بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 166.5 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 180.27 مليون درهم منها 10 رهونات أراضي بقيمة 12.12 مليون درهم و102 رهونات فلل وشقق بقيمة 168.16 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 19.92 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 17 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 69.33 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم سقيم الأولى بقيمة 22.92 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 14.75 مليون درهم.

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