بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 526 مبايعة بقيمة 1.36 مليار درهم، منها 62 مبايعة للأراضي بقيمة 296.13 مليون درهم و464 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.07 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 145 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 62 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة راس الخور الصناعيه الاولى. وقد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم وتلتها منطقة الوصل بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 152 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 134 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 123.71 مليون درهم منها 35 رهونات أراضي بقيمة 71.14 مليون درهم و47 رهونات فلل وشقق بقيمة 52.57 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جميرا بارك بقيمة 7.83 مليون درهم وأخري في منطقة فيلانوفا بقيمة 7.59 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 551.16 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المرقبات بقيمة 171 مليون درهم وأخري في منطقة الخبيصى بقيمة 108 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع

العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.