بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 420 مبايعة بقيمة 1.18 مليار درهم، منها 47 مبايعة للأراضي بقيمة 368.04 مليون درهم و373 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 809.99 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 198 مليون درهم في منطقة المركز التجارى الثانيه تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 48 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الوصل المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 138 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 817.83 مليون درهم منها 18 رهونات أراضي بقيمة 330.25 مليون درهم و70 رهونات فلل وشقق بقيمة 487.58 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 231 مليون درهم وأخري في منطقة القصيص الاولى بقيمة 165 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 40 هبة بقيمة 52.54 مليون درهم كان أهمها بمنطقة عيال ناصر بقيمة 16 مليون درهم وأخري في منطقة برج خليفة بقيمة 12 مليون درهم.