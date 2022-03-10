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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 420 مبايعة بقيمة 1.18 مليار درهم، منها 47 مبايعة للأراضي بقيمة 368.04 مليون درهم و373 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 809.99 مليون درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 198 مليون درهم في منطقة المركز التجارى الثانيه تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة المركاض.
وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 48 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وقد تصدرت منطقة الوصل المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 138 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 817.83 مليون درهم منها 18 رهونات أراضي بقيمة 330.25 مليون درهم و70 رهونات فلل وشقق بقيمة 487.58 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 231 مليون درهم وأخري في منطقة القصيص الاولى بقيمة 165 مليون درهم.
واما الهبات فقد شهدت تسجيل 40 هبة بقيمة 52.54 مليون درهم كان أهمها بمنطقة عيال ناصر بقيمة 16 مليون درهم وأخري في منطقة برج خليفة بقيمة 12 مليون درهم.
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#بياناتحكومية
- انتهى -
نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:
تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.
مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:
تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.