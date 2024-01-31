بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 525 مبايعة بقيمة 1.35 مليار درهم، منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 327.05 مليون درهم و491 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.02 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 146 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 39.57 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 24.68 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 23.54 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 18.11 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 55 مليون درهم بمنطقة أم سقيم الثالثة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيراً مبايعة بقيمة 17.3 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 81 مبايعة بقيمة 86.69 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 52 مبايعة بقيمة 129.38 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 34.4 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 769.52 مليون درهم منها 21 رهونات أراضي بقيمة 66.04 مليون درهم و106 رهونات فلل وشقق بقيمة 703.48 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 373.74 مليون درهم وأخرى في منطقة العياص بقيمة 91 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 32 هبة بقيمة 83.78 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 20.67 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 18 مليون درهم.