بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 321 مبايعة بقيمة 1.37 مليار درهم، منها 72 مبايعة للأراضي بقيمة 858.84 مليون درهم و249 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 514.04 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 59.25 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 41.48 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 643.67 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 19.52 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 58.24 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 16.85 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15.5 مليون درهم في منطقة نايف وأخيراً مبايعة بقيمة 14.53 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 18.99 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 24.72 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 41.12 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 493.86 مليون درهم منها 16 رهونات أراضي بقيمة 44.95 مليون درهم و112 رهونات فلل وشقق بقيمة 448.91 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 240.88 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 36.16 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 28 هبة بقيمة 213.2 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القوز الصناعية الثالثة بقيمة 80 مليون درهم وأخرى في منطقة منخول بقيمة 34 مليون درهم.

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