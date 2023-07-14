بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 465 مبايعة بقيمة 1.42 مليار درهم، منها 79 مبايعة للأراضي بقيمة 623.27 مليون درهم و386 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 795.02 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الاولى بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم وثالثة في القوز الثانيه بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 220 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 64 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 50 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 304.35 مليون درهم منها 11 رهونات أراضي بقيمة 19.07 مليون درهم و88 رهونات فلل وشقق بقيمة 285.28 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحبيه الاولى بقيمة 108 مليون درهم وأخري في منطقة ند حصة بقيمة 25 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبة بقيمة 197.84 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الروية الثانية بقيمة 151.52 مليون درهم وأخري في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 11.23 مليون درهم.

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