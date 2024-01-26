بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 619 مبايعة بقيمة 1.72 مليار درهم، منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 414.89 مليون درهم و573 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.3 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 55.65 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 28.8 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 82.1 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 104.63 مليون درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 8.23 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 177.13 مليون درهم بمنطقة ند الشبا الاولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29.95 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 28.81 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى.

وقد تصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 132 مبايعة بقيمة 241.76 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 118 مبايعة بقيمة 116.59 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 109.27 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 159 مليون درهم منها 10 رهونات أراضي بقيمة 12.73 مليون درهم و71 رهونات فلل وشقق بقيمة 146.27 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 30.07 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 16.9 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 34.02 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الخامسة بقيمة 22.42 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 8.16 مليون درهم.

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