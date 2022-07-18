تتضمن التجارب السريرية الأولى من نوعها تقييماً شاملاً وتشخيصاً وعلاجاً للحالات العصبية لدى الأشخاص الذين يعانون من أعراض كوفيد-19 طويلة الأمد

تحسن ملحوظ في الوظائف الحيوية والمعرفية لأحد المصابين بكوفيد طويل الأمد بعد انتهاء فترة العلاج في إمارة دبي

الإمارات العربية المتحدة، دبي، : وفقاً للدراسة الجديدة والتجارب السريرية التي تم نشرها في المجلة العلمية Scientific Reports، فقد تم تطوير بروتوكول علاج مبتكر هو الأول من نوعه لمعالجة الأعراض المصاحبة للإصابة بمرض كوفيد طويل الأمد، بحسب ما نشرته عيادات أفيف في دبي.

واستندت الدراسة إلى بروتوكول التقييم والتشخيص الأكثر شمولاً حول مرض كوفيد حتى الآن. يؤثر هذا المرض الذي يتميز بأعراض تستمر لأكثر من ثلاثة أشهر بعد الإصابة بالفيروس، على ما يصل إلى 30٪ من المرضى المصابين بالفيروس. وتوفر الدراسة أملاً جديداً للشفاء على المدى الطويل بالنسبة للملايين الذين يعانون من أعراض مرض كوفيد طويل الأمد.

ومن خلال هذه الدراسة المثبتة، حقق بروتوكول العلاج فعالية كبيرة خلال مراحل التجارب السريرية من خلال مراقبة الأشخاص وتقييم وظائفهم، كما استخدمت عيادات أفيف في دبي بروتوكول العلاج لمعالجة شخص رياضي يبلغ من العمر 55 عاماً يقيم في إمارة دبي ويتمتع بصحة جيدة وبنية رياضية، ولكنه عانى من عدد من المشكلات الصحية في أداء الوظائف المعرفية والجسدية أدت إلى دخوله المستشفى نتيجة إصابة شديدة بمرض كوفيد في عام 2019.

وقد تم تصميم التجارب السريرية حول العلاج بالأكسجين عالي الضغط (HBOT) ضمن 4 فئات هما "المستقبلية"، و"العشوائية"، و"مزدوجة التعمية"، و"المتوازية خاضعة للتحكم الوهمي". وتضمنت الدراسة 73 مريضاً يعانون من أعراض في الوظائف المعرفية تم الإبلاغ عنها بعد الإصابة بكوفيد-19 مثل عدم القدرة على التركيز، وضبابية الدماغ، والنسيان وصعوبة تذكر الكلمات. أثرت هذه الأعراض بشكل كبير على نوعية حياتهم واستمرت لأكثر من ثلاثة أشهر بعد اختبار (RT-PCR) الذي يؤكد الإصابة بفيروس كوفيد-19. وتضمنت الدراسة تقييمات شاملة للدماغ لدى جميع المشاركين باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي عالي الدقة للدماغ واختبار معرفي وتقييم شامل للأعراض السريرية.

وتم توزيع المشاركين على مجموعتين: 37 مريضاً تلقوا العلاج بالأكسجين عالي الضغط، و36 مريضاً صنفوا ضمن المجموعة المعتمة الخاضعة للعلاج الوهمي (تلقوا جلسات تنفس للهواء الطبيعي)، في حين لم يكن المرضى والباحثون على دراية ببروتوكول العلاج المستخدم. يتضمن بروتوكول العلاج المبتكر 40 جلسة من الاكسجين عالي الضغط (HBOT)، بواقع خمس جلسات في الأسبوع على مدار شهرين، حيث يقوم المريض بتنفس كمية من الأكسجين نقي بنسبة 100% من خلال قناع داخل غرفة الأكسجين عالي الضغط في ضغط هواء يعادل 2 (ATA) لمدة 90 دقيقة مع نسب متفاوتة من الأكسجين.

أظهرت الدراسة أن فيروس كوفيد-19 من الممكن أن يسبب إصابات دماغية مزمنة تؤثر على مناطق الدماغ المسؤولة عن الوظيفة الإدراكية والحالة الذهنية وتفسير الألم. ومن خلال هذه الدراسة الأخيرة، شهد المرضى الذين خضعوا للعلاج بالأكسجين عالي الضغط تحسناً كبيراً في وظائفهم المعرفية والإدراكية التي تأثرت بعد تلف مناطق الدماغ المسؤولة عن الانتباه والوظائف الحيوية، كما ظهر تحسن كبير في الطاقة والنوم والأعراض النفسية وتداخل الألم. بينما لم يشهد المشاركون في المجموعة الأخرى، الذين تلقوا العلاج الوهمي فقط، تحسناً في الأعراض المستمرة لمرض كوفيد طويل الأمد. يمكن أن تُعزى الآثار المفيدة لبروتوكول العلاج المبتكر إلى المرونة العصبية في الدماغ في المناطق المرتبطة بالوظائف المعرفية والنفسية.

أُجريت هذه الدراسة البحثية في مركز ساغول للأبحاث والعلاج بالضغط العالي في مركز شامير الطبي وجامعة تل أبيب. تتوفر بروتوكولات العلاج وإجراءات التقييم المستخدمة في هذه الدراسة السريرية في عيادات أفيف دبي، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد".

ومن جانبه، قال الدكتور شاي إفراتي، رئيس المجموعة البحثية، ومدير مركز ساغول ورئيس المجلس الاستشاري الطبي في عيادات أفيف دبي: "يشير البحث إلى أن تطور حالات ما بعد كوفيد-19 المتعلقة بالجهاز العصبي المركزي تشمل الإصابة العصبية المباشرة في الغالب في الفص الجبهي - منطقة الدماغ التي تمتلك دوراً رئيسياً في الوظائف الإدراكية والعقلية. نتفهم اليوم أنه بالنسبة لبعض المرضى، يمكن للفيروس أن يخترق الدماغ من خلال الصفيحة المصفوية، التي تعد جزءاً من الجمجمة يقع فوق الأنف مباشرة، ويؤدي إلى إصابة دماغية مزمنة تظهر على شكل تدهور معرفي مثل ضبابية الدماغ، وفقدان التركيز، والتعب الذهني. كشفت الدراسة أن العلاج بالأكسجين عالي الضغط يمكن أن يحفز الإصلاح الهيكلي والوظيفي للمناطق التالفة في الدماغ ويحسن الوظائف المعرفية والسلوكية والنفسية للمرضى الذين يعانون من حالات ما بعد كوفيد-19".

وقد نشرت مجلة (Journal of Medical Case Reports)، المجلة الطبية الدولية، مؤخراً دراسة لنموذج حالة عن مريض في عيادات أفيف دبي وأثبتت بالأدلة فعالية العلاج بالأكسجين عالي الضغط HBOT على الحد من العديد من تداعيات الإصابة بكوفيد طويل الأمد من خلال التقييم الفعلي لمؤشرات الوظائف.

وقال مايك فراين، الرئيس التنفيذي لعيادات أفيف دبي: "أكد لنا المريض أن العلاج ساهم بشكل فعال في الحد من الأعراض طويلة الأمد لكوفيد على الوظائف الحيوية، وخص بالذكر التحسن الكبير في ذاكرته والمرونة الحركية إلى جانب خصائص الأداء الجسدي، والتي تُعتبر جميعها عوامل أساسية لتحسين جودة حياة الأفراد. وبالفعل، عند قياس مستوى أداء الوظائف الحيوية للجسم قبل العلاج وبعده، لاحظنا تحسن كبير في مؤشرات الأداء، حيث كان يواجه صعوبة في الركض الخفيف بسبب ضيق التنفس، والآن أصبح قادراً على تسلق الجبال والتجديف بعد إتمام بروتوكول العلاج بالأكسجين عالي الضغط."

وإلى جانب التحسن الكبير في الوظائف الحيوية، أظهرت الاختبارات زيادة ملحوظة في سعة الرئة، التي تقيس حجم الهواء الذي يمكن أن يخرجه الشخص من رئتيه اثناء عمليتي الشهيق والزفير، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لكمية الأكسجين المتاحة للجسم لاستخدامها في القلب، والدماغ، والرئتين، والعضلات.

يتوفر بروتوكول العلاج وإجراءات التقييم المستخدمة في هذه الدراسة السريرية داخل عيادات Aviv Clinics المتواجدة في إمارة دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة، فلوريدا- الولايات المتحدة الأمريكية، وفي مركز شامير الطبي في إسرائيل.

وفي أكتوبر 2021، أصدرت منظمة الصحة العالمية تعريفاً رسمياً لكوفيد طويل الأمد للإشارة إلى مجموعة الأعراض الجديدة أو العائدة أو المستمرة بعد الإصابة بالفيروس. يشمل التعريف الخلل الإدراكي كأحد الأعراض الشائعة. وأفادت دراسة أجرتها جامعة كامبريدج وإكستر للتعرف بشكل أكبر على الخصائص العصبية المرتبطة بكوفيد طويل الأمد أن 78% من المرضى واجهوا صعوبة في التركيز، وأفاد 69% عن إصابتهم بالضباب الدماغي، فيما أبلغ 68% عن التعرض لحالات النسيان.

ومن جانبه، صرح الدكتور أمير حداني، كبير الباحثين ورئيس العمليات السريرية العالمية في عيادات أفيف، قائلاً: "يعاني الملايين من الذين أصيبوا بفيروس كوفيد من أعراض طويلة الأمد تستمر لأسابيع أو شهور أو حتى عامين بعد إصابتهم الأصلية، والتي لم يجدوا لها علاج فعال حتى يومنا هذا. ولكن، يعد بحثنا هو أول تجربة عشوائية محكومة لإثبات حل حقيقي وفعال طويل الأمد."

وللاطلاع على مزيد من المعلومات حول الدراسة يرجى زيارة الرابط هنا.

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نبذة عن عيادات أفيف:

تأسست عيادات أفيف استناداً إلى عدة أبحاث طبية وتجارب علمية على مدار أكثر من 15 عاماً حول العلاج بالأكسجين عالي الضغط (HBOT) الفريد من نوعه، والذي يرتكز على تنفس المريض للأكسجين النقي بنسبة 100% في غرف الضغط العالي المتخصصة والحديثة على مدار عدة جلسات علاجية. وقد حرصت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على تأسيس عيادات أفيف دبي كشركة فرعية مملوكة بالكامل لها، بهدف تقديم تكنولوجيا عالية التخصص، والبرنامج العلاجي في دولة الإمارات، الأمر الذي يُسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهةً بارزةً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للابتكار في مجال الرعاية الصحية والاستثمار وتعزيز جودة الرعاية.

يُعد مرض كوفيد طويل الأمد أحد الحالات التي يمكن علاجها من خلال تقنية الأكسجين عالي الضغط (HBOT)، حيث أظهرت الدراسات السابقة الخاصة بالأكسجين عالي الضغط القدرة على تحسين وعلاج إصابات الدماغ مثل السكتة الدماغية وإصابات الدماغ الرضحية، والتدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر، واضطراب ما بعد الصدمة، من خلال زيادة نسبة الأكسجين في الدم و بالتالي في المخ بما يسهم في تكوين الخلايا العصبية، وتجديدها في الدماغ.

تم تكرار نفس الآليات التي أجريت خلال هذه التجارب السريرية من قبل عيادات أفيف ويتم إدارتها بموجب نفس البروتوكولات الصارمة، مع توفير دعم معرفي وجسدي وغذائي إضافي للمرضى.

يقدم برنامج العلاج الشامل والمتطور عيادات أفيف رعاية شاملة للمرضى لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض منها الأعراض طويلة الأمد المصاحبة لكوفيد-19، والسكتة الدماغية، وإصابات الدماغ الرضحية، والارتجاج، والألم العضلي الليفي، واضطراب ما بعد الصدمة، ومرض لايم، فضلاً عن تعزيز الشيخوخة الصحية وتحسين الأداء الجسدي والمعرفي خلال مرحلة التقدم في العمر. بالإضافة إلى استخدام العلاج بالأكسجين عالي الضغط، يقوم الفريق الطبي في عيادات أفيف بإعداد جدول علاجي مخصص لكل شخص بما يشمل التدريب البدني والمعرفي وخطة النظام الغذائي.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.aviv-clinics.ae