بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 496 مبايعة بقيمة 1.35 مليار درهم، منها 43 مبايعة للأراضي بقيمة 206.24 مليون درهم و453 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.14 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 62 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 1 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 70 مليون درهم بمنطقة الثنيه الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 54 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة البرشاء الاولى.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 65 مبايعة بقيمة 105 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 81 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 474.97 مليون درهم منها 23 رهونات أراضي بقيمة 31.2 مليون درهم و112 رهونات فلل وشقق بقيمة 443.77 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء الثانيه بقيمة 165 مليون درهم وأخري في منطقة منخول بقيمة 52 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 22 هبة بقيمة 167.7 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 60.7 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 36.11 مليون درهم.

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