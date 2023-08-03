|
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 496 مبايعة بقيمة 1.35 مليار درهم، منها 43 مبايعة للأراضي بقيمة 206.24 مليون درهم و453 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.14 مليار درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 62 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة.
وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 1 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 70 مليون درهم بمنطقة الثنيه الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 54 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة البرشاء الاولى.
وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 65 مبايعة بقيمة 105 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 81 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 474.97 مليون درهم منها 23 رهونات أراضي بقيمة 31.2 مليون درهم و112 رهونات فلل وشقق بقيمة 443.77 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء الثانيه بقيمة 165 مليون درهم وأخري في منطقة منخول بقيمة 52 مليون درهم.
واما الهبات فقد شهدت تسجيل 22 هبة بقيمة 167.7 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 60.7 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 36.11 مليون درهم.
#بياناتحكومية
|
نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:
تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.
مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:
تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.