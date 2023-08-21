بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 623 مبايعة بقيمة 1.57 مليار درهم، منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 279.98 مليون درهم و577 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.29 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 50 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وقد تصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وتلتها منطقة سيح شعيب 1 بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت بقيمة 49 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 47 مليون درهم في منطقة زعبيل الاولى.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 133 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 59 مبايعة بقيمة 103 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 101 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 249.9 مليون درهم منها 23 رهونات أراضي بقيمة 89.93 مليون درهم و89 رهونات فلل وشقق بقيمة 159.96 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 73 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 26 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 131.93 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 55 مليون درهم وأخري في منطقة الصفا الثانيه بقيمة 40 مليون درهم.

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