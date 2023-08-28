بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 639 مبايعة بقيمة 1.62 مليار درهم، منها 43 مبايعة للأراضي بقيمة 321.81 مليون درهم و596 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.3 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 85.82 مليون درهم في منطقة جزر العالم تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة ام سقيم الثانيه تليها مبايعة بقيمة 29.74 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعة بقيمة 22.67 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 9.95 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 24.56 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 47.29 مليون درهم بمنطقة زعبيل الاولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 46.37 مليون درهم في منطقة زعبيل الاولى وأخيرا مبايعة بقيمة 43.3 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 76 مبايعة بقيمة 43.91 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 94.73 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 52 مبايعة بقيمة 101.37 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 267.43 مليون درهم منها 20 رهونات أراضي بقيمة 27.53 مليون درهم و127 رهونات فلل وشقق بقيمة 239.9 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحبيه الرابعة بقيمة 26.91 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 25 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 24 هبة بقيمة 45.74 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 13.5 مليون درهم وأخري في منطقة وادي الصفا 6 بقيمة 9 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي: