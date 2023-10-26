بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 305 مبايعة بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 54 مبايعة للأراضي بقيمة 556.93 مليون درهم و251 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 638.5 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54.5 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 38.19 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 37.62 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 45.93 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الاولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 121.55 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 10.15 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 38 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 34.9 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 33.64 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 78.27 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 28.69 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 586.6 مليون درهم منها 27 رهونات أراضي بقيمة 359.4 مليون درهم و127 رهونات فلل وشقق بقيمة 227.19 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 278.12 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجارى بقيمة 44.15 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 151.42 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 110 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 13.73 مليون درهم.

#بياناتحكومية

- انتهى -