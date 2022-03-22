بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 474 مبايعة بقيمة 1.52 مليار درهم، منها 98 مبايعة للأراضي بقيمة 671.55 مليون درهم و376 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 849.54 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 190 مليون درهم في منطقة ند حصة تليها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة ام الشيف.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 81 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 150 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 34 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة جميرا الاولى.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 110 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 115 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 441.56 مليون درهم منها 18 رهونات أراضي بقيمة 120.23 مليون درهم و57 رهونات فلل وشقق بقيمة 321.33 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركز التجارى الاولى بقيمة 155 مليون درهم وأخري في منطقة ند الحمر بقيمة 78 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 27.4 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 16 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 5 مليون درهم.