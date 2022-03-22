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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 474 مبايعة بقيمة 1.52 مليار درهم، منها 98 مبايعة للأراضي بقيمة 671.55 مليون درهم و376 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 849.54 مليون درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 190 مليون درهم في منطقة ند حصة تليها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة ام الشيف.
وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 81 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 150 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 34 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة جميرا الاولى.
وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 110 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 115 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 441.56 مليون درهم منها 18 رهونات أراضي بقيمة 120.23 مليون درهم و57 رهونات فلل وشقق بقيمة 321.33 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركز التجارى الاولى بقيمة 155 مليون درهم وأخري في منطقة ند الحمر بقيمة 78 مليون درهم.
واما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 27.4 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 16 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 5 مليون درهم.
#بياناتحكومية
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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:
تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.
مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:
تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.