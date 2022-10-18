من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب لإجمالي إيرادات المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة 7.7٪ خلال الفترة بين 2021 - 2031، مع توقعات ببلوغ معدلات النمو على مستوى المنطقة 9.3٪ خلال الفترة نفسها

دبي: توقعت مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) في تقرير جديد بعنوان "المدفوعات العالمية 2202: التوجهات الجديدة للنمو" بأن يصل إجمالي عائدات المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 18.7 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 7.7٪ بين عامي 2021 و 2031.

وتسلط النسخة العشرين من الدراسة التحليلية لقطاع المدفوعات في دولة الإمارات الضوء على إيرادات المدفوعات وإجمالي التوقعات المرتبطة بالمعاملات الجارية، مع التركيز على الدور الأساسي لمجالات معينة من أدوات الدفع في تعزيز الإيرادات بما في ذلك بطاقات الائتمان والحسابات الجارية وبطاقات الخصم.

وقال محمد خان، الشريك في بوسطن كونسلتينغ جروب: "تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق معدلات عالية من النمو على مستوى أنشطة المدفوعات والتكنولوجيا المالية إجمالاً. كما شهدت الدولة هذا العام إطلاق العديد من البنوك الرقمية، بالإضافة إلى اتساع محفظة مزودي خدمات المدفوعات. وتؤدي مجموعة من العوامل الراهنة والتي تشمل ارتفاع نسبة الشباب وتنامي مستويات الذكاء التكنولوجي وتزايد عدد السكان وتوجه الدولة لتعزيز ريادتها كمركز عالمي للعملات المشفرة والتكنولوجيا المالية، والإطلاق المتوقع لخطة مدفوعات محلية، إلى تعزيز مستويات المنافسة واستشراف المستقبل على نحو أكثر إيجابية وطموحاً. وتجسد مشاركة القطاعات في تطوير الجهود الهادفة لتحسين قطاع المدفوعات الرقمية، قوة دافعة تساهم في الارتقاء بمسار الازدهار الذي يشهده هذا المجال على مستوى المنطقة ".

الاتجاهات الأربعة لقطاع المدفوعات العالمية

يحدد التقرير أربعة اتجاهات من شأنها إعادة استشراف مستقبل قطاع المدفوعات العالمية، ومن المؤكد أن يكون لها بعض التأثير على دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الخمس المقبلة:

· انتهاء عصر النمو غير المربح. سيتعين على الجهات الفاعلة في قطاع المدفوعات الوصول إلى مستويات عالية من الربحية لجذب العملاء والمستثمرين على حدٍ سواء.

· ارتفاع مستويات الطلب لاعتماد المدفوعات الإلكترونية. سيؤدي استمرار التحول من العالم النقدي إلى العالم غير النقدي، والنمو المتزايد لحركة التجارة الإلكترونية، والتكامل المتزايد في خدمات المدفوعات في منظومة عملاء التجزئة والشركات إلى زيادة عائدات المدفوعات على المستوى العالمي.

· ازدهار مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs). تتجه البنوك المركزية بشكل متزايد لتنظيم فئات عملاتها الرقمية على نحو هادف لدمج احتياطاتها النقدية بالعملات الرقمية، لتسريع جهود تنفيذ سياساتها النقدية المستحدثة.

· تزايد عمليات الرقابة من قبل الجهات التنظيمية على عمليات الدفع. يتوجب على الجهات المعنية في السوق العمل على بذل الجهود اللازمة للتعرف على المخاطر المحتملة عبر مجالات المال أو الامتثال أو التكنولوجيا أو التشفير لضمان نمو أعمالهم على النحو الأمثل.

واختتم خان حديثه قائلاً: " من المتوقع أن تشهد عائدات المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً متسارعاً على خلفية التطور الذي تشهده البنية التحتية للمدفوعات في الوقت الفعلي، وتنامي الجهات المتخصصة والفاعلة في مجال الدفع وتعاظم دورها المتمثل في إطلاق حلول جديدة في السوق على نحو مستمر والحرص على تنفيذ السياسات الحكومية ذات الصلة".

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نبذة عن مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب

تُقيم بوسطن كونسلتينغ جروب شراكات مع مجموعة واسعة من القادة في مختلف قطاعات الأعمال والمجالات الاجتماعية لتقديم الدعم في معالجة أبرز التحديات القائمة واستغلال أفضل الفرص السانحة. ومنذ تأسيسها في عام 1963، حظيت المجموعة بدور ريادي في مجال استراتيجيات الأعمال، وهي تتعاون اليوم بشكل وثيق مع عملائها لدعم مساعيهم في إحداث تحولات تستهدف تحقيق فوائد ملموسة لجميع أصحاب المصلحة، وتمكين المؤسسات من النمو، وبناء ميزات تنافسية مستدامة، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات.

فرق العمل العالمية والمتنوعة لدى المجموعة تتمتع بخبرات واسعة في مختلف القطاعات والمجالات إضافة إلى رؤى وأفكار متقدمة مصممة لتحسين الوضع الراهن وإحداث تحولات إيجابية على الدوام. وتقدم المجموعة حلولاً متقدمة في مجالات الاستشارات الإدارية الرائدة والتكنولوجيا والتصميم إلى جانب المشاريع المؤسسية والرقمية. وتتميز المجموعة بنموذج عملها التعاوني الذي يغطي جميع المستويات والمتطلبات التي يحتاجها العملاء، ويتم تعزيز هذا النموذج بالسعي المستمر لدعم العملاء على الازدهار والنمو وتمكينهم من جعل العالم مكاناً أفضل للعيش ومزوالة الأعمال.