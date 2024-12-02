4 وجهات سعودية تتصدر قائمة السفر الشتوي

الرياض: أظهرت بيانات سفر حديثة أن مدن الرياض، وتبوك، وأبها، والعلا تصدرت قائمة الوجهات الشتوية المفضلة للسعوديين، حيث شهد موسم الشتاء إقبالاً كبيرًا على هذه المدن بفضل مبادرة "تقويم فعاليات الشتاء" التي أطلقتها الهيئة السعودية للسياحة، وتضم أكثر من 1000 فعالية متنوعة تشمل: مهرجانات عالمية، وأحداث رياضية وثقافية، وتجارب ترفيهية مبتكرة، بهدف تعزيز السياحة الداخلية واستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

نمو سياحي

بحسب منصة "ويجو" المتخصصة في مجال السفر الإلكتروني، فقد شهدت الحجوزات الشتوية إلى العاصمة الرياض ارتفاعًا بنسبة 18.39%خلال موسم الرياض مقارنة بالفترات الأخرى، كما سجلت وجهات أخرى مثل أبها وتبوك زيادات ملحوظة في عمليات البحث بنسبة 15.82% و5.31%على التوالي، مما يعكس نجاح المبادرات السياحية في جذب الزوار واستثمار مقومات المملكة الطبيعية والثقافية.

واستقطب موسم الرياض أكثر من 4.5 مليون زائر في نسخته لعامي 2023 و2024 خلال شهر واحد فقط، وفقًا لإحصائيات الهيئة العامة للترفيه، وهو ما ساهم في تعزيز إشغال الفنادق، وزيادة الطلب على خدمات النقل والمطاعم، وتحقيق انتعاش اقتصادي كبير في مختلف القطاعات ذات الصلة.

سياحة وطنية

في هذا السياق، أشاد مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في "ويجو"، بأهمية التعاون بين المنصة والهيئة السعودية للسياحة لدعم مبادرة "تقويم فعاليات الشتاء"، قائلًَا: "هذا التعاون يسهم بشكل فعّال في تمكين المسافرين من استكشاف الفعاليات المتنوعة وحجز التذاكر والإقامة بسهولة وسرعة، مما يعزز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى لجعل القطاع السياحي ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.

وتعمل "ويجو" على توسيع شراكاتها مع شركات الطيران والفنادق والجهات السياحية المختلفة، لتقديم خيارات مرنة وأسعار تنافسية تلبي احتياجات كافة فئات المسافرين، كما توفّر المنصة باقات سياحية شاملة توفر للمسافرين إمكانية استكشاف الفعاليات الثقافية والترفيهية بالمملكة، مثل "شتاء طنطورة"، والمواقع التراثية البارزة مثل العلا، مما يساهم في إبراز الهوية الثقافية والتراث الفريد للمملكة، ويعزز من جذب الزوار المحليين والدوليين لاستكشاف هذا التنوع الغني.

تطبيقات السفر

تعد تطبيقات الهواتف المحمولة محورًا رئيسيًا في تحسين تجربة السفر، إذ تشير بيانات "ويجو" إلى أن 83% من الحجوزات تتم عبر تطبيقها المخصص للهواتف الذكية، مما يعكس الأهمية المتزايدة للتحول الرقمي في قطاع السفر، وتحرص الشركة على تطوير التطبيق باستمرار لتلبية احتياجات المسافرين، من خلال إضافة ميزات مبتكرة مثل التذكير بمواعيد الفعاليات، وإشعارات الأسعار المخفضة، والتحديثات الفورية للعروض، مما يساهم في تسهيل عملية التخطيط للسفر وجعلها أكثر راحة وفعالية.

وأشار حميدان إلى أن التوجه المتزايد نحو التحول الرقمي يعزز نمو قطاع السياحة في المملكة، وأضاف: "مع زيادة استخدام الهواتف الذكية وتطوير البنية التحتية الرقمية، نتوقع أن يشهد سوق السفر الإلكتروني في المملكة نمواً ملحوظاً خلال السنوات المقبلة"، مؤكدًا أن المبادرات الحكومية مثل تطوير الوجهات السياحية وتنظيم الفعاليات العالمية تلعب دورًا هامًا في تعزيز الطلب على خدمات السفر.

تخطيط الرحلات

لفت حميدان إلى أن السعوديين غالبًا ما يميلون إلى التخطيط للسفر بشكل عفوي، حيث تشير الإحصائيات إلى أن العديد من الحجوزات تتم قبل يوم واحد فقط من موعد السفر، منوهًا بأن المنصة توفّر خدمات مرنة تتيح للمسافرين الحجز الفوري للرحلات والإقامة عبر واجهة مستخدم سهلة وخيارات بحث متطورة، مما يجعلها الخيار الأمثل للمسافرين الذين يبحثون عن خطط سفر سريعة ومرنة.

كما تعمل "ويجو" بتعاون وثيق مع شركات الطيران والفنادق والهيئات السياحية لتقديم خيارات متنوعة بأسعار تنافسية تلبي احتياجات جميع فئات المسافرين، وبفضل هذه الشراكات، تقدم المنصة باقات سياحية شاملة تشمل الفعاليات الثقافية والترفيهية، مما يعزز من مكانة المملكة كوجهة سياحية متكاملة تلبّي احتياجات السياح المحليين والدوليين.

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