بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 414 مبايعة بقيمة 1.19 مليار درهم، منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 453.75 مليون درهم و368 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 736.06 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 168 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3 تليها مبايعة بقيمة 78 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة السطوه. وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 67 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الاولى بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة الرقه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة برج خليفة. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 82 مبايعة بقيمة 114 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 7 بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 152 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 216.02 مليون درهم منها 16 رهونات أراضي بقيمة 30.47 مليون درهم و85 رهونات فلل وشقق بقيمة 185.55 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 30 مليون درهم وأخري في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 18 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 477.33 مليون درهم كان أهمها بمنطقة النهده الاولى بقيمة 150 مليون درهم وأخري في منطقة الحمريه بقيمة 110 مليون درهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.