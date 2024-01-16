بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 525 مبايعة بقيمة 1.54 مليار درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 304.55 مليون درهم و480 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.23 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 46.06 مليون درهم في منطقة المزهر الاولى تليها مبايعة بقيمة 35.9 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى تليها مبايعة بقيمة 19.69 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 41.09 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 21.65 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 52.57 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 128.45 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 43.3 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيرا مبايعة بقيمة 22.7 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 181.59 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 56 مبايعة بقيمة 84.43 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 52.44 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 226.51 مليون درهم منها 18 رهونات أراضي بقيمة 30.11 مليون درهم و109 رهونات فلل وشقق بقيمة 196.4 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنيه الأولى بقيمة 19.04 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 15.6 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 89.9 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 50 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الاولى بقيمة 10 مليون درهم.

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