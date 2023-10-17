بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 300 مبايعة بقيمة 1.14 مليار درهم، منها 42 مبايعة للأراضي بقيمة 394.48 مليون درهم و258 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 746.86 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28.74 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 25.31 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الاول تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعة بقيمة 201.05 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 7.67 مليون درهم وثالثة في مجمع دبي للاستثمار الاول بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 44.65 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 132 مليون درهم بمنطقة الخليج التجارى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 31.78 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 168.25 مليون درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 25.58 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 568.44 مليون درهم منها 19 رهونات أراضي بقيمة 228.78 مليون درهم و162 رهونات فلل وشقق بقيمة 339.66 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 211.72 مليون درهم وأخرى في منطقة النهده الثانيه بقيمة 85 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 32 هبة بقيمة 91.42 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ام سقيم الثانيه بقيمة 31 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 11.21 مليون درهم.

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