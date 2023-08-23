بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 487 مبايعة بقيمة 1.22 مليار درهم، منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 228.23 مليون درهم و448 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 991.24 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 31 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه تليها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه.

وقد تصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 36 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانيه وأخيرا مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 124 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 129 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 591.09 مليون درهم منها 14 رهونات أراضي بقيمة 23.74 مليون درهم و102 رهونات فلل وشقق بقيمة 567.35 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المزهر الاولى بقيمة 250 مليون درهم وأخري في منطقة القرهود بقيمة 71 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 39.86 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 17 مليون درهم وأخري في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 13.5 مليون درهم.

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