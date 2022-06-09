بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 445 مبايعة بقيمة 1.32 مليار درهم، منها 83 مبايعة للأراضي بقيمة 422.93 مليون درهم و362 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 901.5 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 78 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2 تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 58 مبايعة بقيمة 192 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 105 مليون درهم بمنطقة ام سقيم الثالثه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة لهباب الثانية. وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 175 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 318.84 مليون درهم منها 9 رهونات أراضي بقيمة 171.43 مليون درهم و87 رهونات فلل وشقق بقيمة 147.41 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 132 مليون درهم وأخري في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 26 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 152.66 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الرقه بقيمة 60 مليون درهم وأخري في منطقة مردف بقيمة 39 مليون درهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.