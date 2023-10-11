بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 342 مبايعة بقيمة 1.22 مليار درهم، منها 73 مبايعة للأراضي بقيمة 684.1 مليون درهم و269 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 536.81 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 59.89 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه تليها مبايعة بقيمة 40.71 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 39.63 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 32.96 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 401.85 مليون درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 43.49 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 36 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الثنيه الخامسة.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 53.22 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 22.31 مليون درهم وثالثة في ند حصة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 8.35 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 579.95 مليون درهم منها 27 رهونات أراضي بقيمة 229.53 مليون درهم و80 رهونات فلل وشقق بقيمة 350.41 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة رأس الخور الصناعيه الثانيه بقيمة 72.74 مليون درهم وأخرى في منطقة عيال ناصر بقيمة 61 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 24 هبة بقيمة 46.6 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 20 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 4 مليون درهم.

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