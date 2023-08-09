بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 467 مبايعة بقيمة 1.55 مليار درهم، منها 63 مبايعة للأراضي بقيمة 628.47 مليون درهم و404 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 916.76 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 181 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 137 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 65 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 90 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم وثالثة في القوز الثانيه بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 105 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 54 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الرفاعه.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 126 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 140.88 مليون درهم منها 11 رهونات أراضي بقيمة 16.33 مليون درهم و76 رهونات فلل وشقق بقيمة 124.55 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنيه الخامسة بقيمة 16 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 11 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 44.06 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 17 مليون درهم وأخري في منطقة برج خليفة بقيمة 6.87 مليون درهم.

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