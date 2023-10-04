بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 305 مبايعة بقيمة 1.14 مليار درهم، منها 50 مبايعة للأراضي بقيمة 565.5 مليون درهم و255 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 575.22 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 70.33 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 66.88 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعة بقيمة 14.44 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 24.43 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 41.04 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19.4 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 15.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 58.56 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 35.24 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 52.35 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 521.78 مليون درهم منها 22 رهونات أراضي بقيمة 316.09 مليون درهم و84 رهونات فلل وشقق بقيمة 205.7 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الروية الأولى بقيمة 283.8 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 66.38 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 69.11 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جميرا الاولى بقيمة 21.02 مليون درهم وأخرى في منطقة ام سقيم الثالثه بقيمة 11 مليون درهم.

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