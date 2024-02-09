بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 550 مبايعة بقيمة 1.42 مليار درهم، منها 27 مبايعة للأراضي بقيمة 219.85 مليون درهم و523 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.2 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 48.51 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2 تليها مبايعة بقيمة 24.78 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 24.09 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعة بقيمة 24.24 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 5.96 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 72.2 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 72.14 مليون درهم بمنطقة الحضيبه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 24.7 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة لهباب الاولى.

وقد تصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 102 مبايعة بقيمة 174.28 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 59.41 مليون درهم وثالثة في بوكدرة بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 95.79 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 201.53 مليون درهم منها 8 رهونات أراضي بقيمة 67.97 مليون درهم و63 رهونات فلل وشقق بقيمة 133.56 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الورقاء الاولى بقيمة 30 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الصناعية الثانية بقيمة 29 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 80.04 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 41.83 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 19.95 مليون درهم.

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