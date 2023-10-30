بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 382 مبايعة بقيمة 1.36 مليار درهم، منها 59 مبايعة للأراضي بقيمة 725.6 مليون درهم و323 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 638.63 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 43 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 41.51 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 41.15 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 414.15 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 15.85 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 41.27 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16.5 مليون درهم في منطقة الثنيه الخامسة وأخيراً مبايعة بقيمة 10.8 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 30.14 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 83.22 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 88.87 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 320.53 مليون درهم منها 43 رهونات أراضي بقيمة 90.82 مليون درهم و113 رهونات فلل وشقق بقيمة 229.71 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 49.22 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 47 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 26.95 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الثالثة بقيمة 5.37 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 4.88 مليون درهم.

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