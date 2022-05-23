بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 552 مبايعة بقيمة 1.42 مليار درهم، منها 125 مبايعة للأراضي بقيمة 540.79 مليون درهم و427 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 878.57 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 29 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الثانية تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة ميناء جبل علي تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 137 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 172 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض. وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 62 مبايعة بقيمة 214 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 60 مبايعة بقيمة 89 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 101 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 210.62 مليون درهم منها 6 رهونات أراضي بقيمة 29.23 مليون درهم و72 رهونات فلل وشقق بقيمة 181.38 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الاول بقيمة 35 مليون درهم وأخري في منطقة معيصم الأول بقيمة 24 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 120.57 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 52 مليون درهم وأخري في منطقة مجمع دبي للاستثمار الاول بقيمة 43 مليون درهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية