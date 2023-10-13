بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 287 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 55 مبايعة للأراضي بقيمة 876.79 مليون درهم و232 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 422.83 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 42.49 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 42.18 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 41.89 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 646.82 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الاولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 129.92 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 4.37 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 11.9 مليون درهم بمنطقة زعبيل الاولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11.5 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 9.7 مليون درهم في منطقة الثنيه الخامسة.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 35.19 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 34.4 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 37.3 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 133.65 مليون درهم منها 10 رهونات أراضي بقيمة 17.55 مليون درهم و71 رهونات فلل وشقق بقيمة 116.09 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 11.16 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 9.96 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 25 هبة بقيمة 326.43 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 124.23 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 61.89 مليون درهم.

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