بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 378 مبايعة بقيمة 1.06 مليار درهم، منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 194.85 مليون درهم و359 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 865.17 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 29.06 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى تليها مبايعة بقيمة 25.5 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعة بقيمة 63.58 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 36.6 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 11.82 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 61.7 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22.4 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيراً مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة مدينة المطار.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 36.37 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 142.05 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 37.55 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 231.52 مليون درهم منها 12 رهونات أراضي بقيمة 118.43 مليون درهم و75 رهونات فلل وشقق بقيمة 113.09 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 82 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 23.28 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 428.83 مليون درهم كان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 382 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 13.79 مليون درهم.

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